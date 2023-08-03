Как написать резюме, которое "захотят" все работодатели: советы рекрутера

Рынок труда в Украине продолжает восстанавливаться после продолжительного застоя в связи с военным положением. Во многих регионах появляются новые вакансии и даже растут зарплаты. И когда конкуренция выходит на новый уровень, резюме становится именно тем, что может выделить вас среди сотен тысяч соискателей или кандидатов на одну должность.

Как написать привлекательное для работодателя резюме - подробнее читайте в материале Styler ниже.

На что прежде смотрят рекрутеры

Прежде всего, работодатели проверяют, соответствует ли резюме кандидата требованиям конкретной вакансии и есть ли у кандидата релевантный опыт для этой позиции. Если вы отправляете резюме на вакансию, не совпадающую с этими факторами, то, вероятно, вам откажут.

"Работодатели также оценивают опыт кандидата, в частности работу на предыдущих местах, продолжительность работы в одной компании, было ли вертикальное/горизонтальное развитие на позиции", - рассказывает рекрутер Work.ua Нина Петрук.

И только после этого компания пересмотрит ключевые навыки и профессиональные умения, которые вы указали.

Но даже несмотря на это, опыт и навыки имеют большое значение в успешности резюме. Старайтесь сбалансировать эти два показателя и одинаково их продемонстрировать.

Вы можете получить желаемую вакансию, даже не имея соответствующего опыта (фото: Freepik)

Вместе с тем сегодня опыт не всегда обязателен, если у вас есть хорошо развитые навыки и желания.

"Не забывайте, что лучше подчеркивать те навыки, которые действительно актуальны для данной должности. Старайтесь давать конкретные примеры или достижения, подтверждающие вашу компетентность", - советует эксперт.

Список того, что можно добавить, если у вас нет опыта:

онлайн-курсы

воркшопы

сертификаты

опыт стажировки

профильные курсы

краткое мотивационное или сопроводительное письмо

Если у вас есть ценный опыт, покажите достижения и результаты. Проще говоря, важно показывать реальные примеры того, что вам удалось сделать на прежнем месте работы.

Что не нужно писать в резюме

Личная информация. Не пишите о своем семейном положении, возрасте, религиозных убеждениях, национальности или других личных аспектах, не имеющих прямого отношения к вашей профессии.

Неактуальный опыт. Если у вас был опыт, который не касается карьеры или он прошел много лет назад, лучше не добавлять эту информацию. Но только тогда, когда эта информация не является ключевой для вакансии.

Слишком большой блок об образовании. Не нужно перечислять все учебные курсы и семинары, которые вы когда-либо проходили. Укажите только наиболее значимые для вашей профессиональной карьеры или те, которые актуальны для должности, на которую вы претендуете.

Слишком много подробностей о предыдущих местах работы. Избегайте слишком подробного описания задач, которые вы выполняли в предыдущих должностях, особенно если это не имеет прямого отношения к позиции, на которую вы претендуете. Будьте лаконичными и объективными: лучше указать основные обязанности и достижения, чтобы раскрыть свой профессиональный опыт.

Зачастую можно найти рекомендации о том, что не нужно указывать размер желаемой заработной платы. Но Нина Петрук наоборот советует это делать.

"Если вы откликаетесь на вакансию, где зарплатная ветвь ниже ваших ожиданий, то стоит либо скорректировать их, либо указать в резюме, что вы готовы к обсуждению. К примеру, кандидат рассматривает зарплату 15-20 тысяч, а в резюме указано 20 тысяч как верхний диапазон и откликается на вакансию с зарплатой 17 тысяч, например", - приводит пример эксперт.

В такой ситуации и компания, и соискатель не оправдают ожидания друг друга и зря потратят время.

Однако, если компания или вакансия вас очень заинтересовали, обсудите ваши ожидания и зарплату на собеседовании. Это позволит получить больше информации о позиции, а работодателю - лучше оценить вас.

Сделайте свое резюме лаконичным и таким, которое будет раскрывать вас как профессионала (фото: Freepik)

Резюме - не залог успеха

Несмотря на то, что резюме значительно ускоряет процесс поиска работы, это не "волшебная таблетка", которая сделает все за вас. То есть недостаточно просто разместить его на сайте с вакансиями.

"Важно быть активным в поиске работы, участвовать в собеседованиях, а также совершенствовать свои навыки и приобретать дополнительный опыт, если это необходимо. Поиск работы - комплексный процесс, состоящий из нескольких этапов", - объясняет Петрук.

Ваш отзыв на вакансию создает конкуренцию с другими кандидатами, а правильно составленное резюме с нужным опытом обязательно привлечет внимание работодателя. Поэтому работайте и со своим резюме, и со стремлением чего-нибудь достичь.