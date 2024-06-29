Як людство перетворило голубів з помічників на "крилатих щурів": що кажуть експерти

Відношення до голубів у старі часи і зараз

Сьогодні ми встановлюємо шипи, щоб голуби не гніздувалися та навіть не сиділи на будівлях. Птахи завжди збиралися сотнями осіб в зграї, особливо в міських умовах. Це підштовхнуло до відкриття цілої галузі, присвяченій боротьбі з голубами-шкідниками.

Ідея контролю над народжуваністю голубів була шалено популяризована як гуманний засіб боротьби з поширенням хвороб через птахів. Згідно з програмою Nebraska Invasive Species, голуби в основному вважаються інвазивними видами через їхню здатність "псувати та прискорювати руйнування будівель" своїм послідом.

Однак ставлення людей до цих "щурів з крилами", як їх описують деякі, не завжди було таким антагоністичним. Тисячі років голуби були цінним надбанням, важливим джерелом їжі та носіями послань. Тож де все пішло не так?

За словами користувача з Twitter @jacfalcon, "ми отримали телефони і викинули їх, як сміття". Цей пост майже одразу зібрав понад мільйони переглядів і десятки тисяч вподобань.

Як люди одомашнювали голубів

Згідно з "Голубами" Ендрю Д. Блехмана, людство справді одомашнювало голубів протягом тисячоліть, можливо, 10 000 років тому.

За даними Міжнародного орнітологічного комітету, існує понад 300 видів голубів. Голуб, який найчастіше зустрічається в міських умовах, відомий як скельний голуб, або звичайний.

Важливо відзначити різницю між "дикими" і "здичавілими" голубами. Дикі голуби еволюціонували природним шляхом, тоді як здичавілі голуби були одомашнені, а потім або улетели, або були "викинуті" і тепер живуть і розмножуються самостійно.

Згідно з Музеєм Брюса, "їхня дика природа помітна в різноманітності забарвлень". Є дикі скельні голуби, які ніколи не були одомашнені, і вони зустрічаються лише в сіро-чорних кольорах. Однак вони стають дедалі рідшими, оскільки схрещуються зі здичавілими.

Скелястий голуб з’явився у деяких частинах Європи, Північної Африки, Близького Сходу та деяких частинах Південної Азії лише на початку 17 століття. Птахів завезли туди на борту європейських кораблів, де в основному вони були призначені для їжі.

Протягом історії голуби процвітали в різноманітних середовищах і зараз зустрічаються на всіх континентах, крім Антарктиди. Вони харчуються зернами, горіхами, ягодами, насінням і залишками людської їжі в міських умовах.

На що здатні ці птахи

Голуби вважаються дуже розумними. Згідно з дослідженням Університету штату Огайо у 2023 році, їхні навички розв'язування проблем навіть порівнюють зі штучним інтелектом.

"Поштових" голубів використовували як носіїв повідомлень ще за часів Римської імперії, де їх використовували для обміну новинами про переможців Олімпійських ігор між різними містами. Британські військові продовжували використовувати голубів для відправлення повідомлень аж до 1948 року.

"Звичайні люди не тримали їх, щоб надсилати повідомлення. Вони їх показували, змагалися з ними або їли", - написала спеціалістка з Американського музею голубів Лорен Гандара.

Чи справді голуби втратили інстинкти виживання

Вірусний твіт стверджував, що голуби "живуть у містах з людьми, а не десь у лісі", тому що вони втратили інстинкт виживання.

"Це неправда. Вони живуть у містах, тому що цей вид голубів, який є одомашненим скелястим голубом, еволюціонував на схилах скель і скелястих виступах поблизу місць, де росте насіння та зерно. У лісовому середовищі немає зерна та злаків. Вони не їдять жуків або фрукти, як інші птахи, тому і не живуть у лісах", - пояснили в Американському музеї голубів.

Іншими словами, голуби природно віддають перевагу скелястим уступам, схожим на бетон, мармур і камінь, які зустрічаються в міському середовищі, на відміну від лісів, чагарників або трави.

У твіті також стверджувалося, що "вони не знають, як жити без нас, і їхні інстинкти підказують нам, що нам треба довіряти. Тому вони продовжують підходити до людей і просити їжу, тому що це єдина навичка виживання, яка залишилася в їхні гени". Це перебільшене твердження; голуби зберегли більше навичок виживання, ніж просто випрошувати у людей їжу.

Голуби добре піддаються дресуванню, а це означає, що коли люди та міське середовище забезпечують їжу, птахи адаптуються та залишаються поблизу цих джерел їжі.

"Ми розводили їх і одомашнювали, а також утримували в містах, коли вони тільки розвивалися. Отже, голуби завжди були тут, від самого початку", - вважає учений з Нью-Йоркського університету Колін Джеролмак