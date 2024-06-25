Хто сильніший за лева? Топ-7 найнебезпечніших хижаків

Леви вважаються королями савани, але є кілька тварин, які здатні кинути їм виклик. Деякі використовують згуртовані напади або свій великий розмір, щоб перемогти лева, і їм це вдається.

Крокодили

Нільські крокодили - другі за величиною рептилії у світі, що поступаються лише морським крокодилам. Як і леви, вони є гарними хижаками.

Жодна тварина не полює на нільських крокодилів заради їжі, адже ніхто не буде настільки дурним, щоб наважитися на це, навіть люди. Зараз, коли зброя стала доступною, у людей все ще лишається мало шансів вибратися неушкодженими після зустрічі з великою рептилією.

На сьогодні зареєстровано безліч випадків нападу нільських крокодилів на левів. Це завжди відбувається після довгої засідки рептилії, яка вичікує, доки лев п'є чи їсть біля водопою.

Нільський крокодил перевершує лева у силі (фото: Вікіпедія)

Гієни

Чи то через їх дурнуватий сміх, чи то через їх репутацію боягузливих падальників, та гієн не сприймають як лютих хижаків. Але насправді вони досить жорстокі, особливо коли нападають гуртом.

Це правда, що віч-на-віч середній лев легко розправиться із гієною. Правильно також і те, що жодна гієна ніколи не буде полювати на лева поодинці.

Але ці хижаки часто вступають у конфлікт через здобич. Частіше всього це стається через те, що леви намагаються вкрасти жертву гієн (всупереч загальному стереотипу). Але у своїх згуртованих зграях гієни часто виходять переможцями над левами.

Гієна плямиста (фото: Вікіпедія)

Носороги

З одного боку, ці тварини одні з найпоширеніших об'єктів для браконьєрства, оскільки вони часто тиняються біля водопоїв, як великі нерухомі цілі. З іншого боку, у носорогів немає природних ворогів, а всі підводні хижаки знають, що їх слід уникати.

Носороги є територіальними тваринам, і важать приблизно в п'ять разів більше за левів. На відміну від крокодилів, які активно уникають великих кішок, носороги підуть на конфронтацію як тільки хтось зазіхне на їхню територію.

Білий носоріг (фото: Вікіпедія)

Тигри

Місце існування левів і тигрів практично не перетинається, за деякими винятками.

В недавньому минулому ці хижаки часто жили поряд, але надмірне полювання і зміна довкілля людьми різко скоротили ареал їх довкілля. Також відомо, що в індійському лісі Гір все ще мешкають обидві кішки, хоча й стараються уникати одна одну.

Протягом тисячоліть левів та тигрів використовували як домашніх тварин, як трофеї, атракціони та навіть як гладіаторів. За своє довге спільне життя кішки знову і знову стикалися одна з одною.

Загальна думка полягає в тому, що тигри з більшою ймовірністю здобудуть перемогу у левів, адже вони більші й сильніші.

Як виглядає амурський тигр (фото: Вікіпедія)

Слони

Це найбільші з наземних тварин, що нині живуть. Лише через один розмір у слонів немає природних хижаків. Тільки наймолодшим і хворим слонам потрібно боятися нападів хижаків, які все одно рідко наважуються на таке.

Було знято та проаналізовано багато бійок між левами та слонами. Зазвичай це територіальні суперечки з вкрай зневіреними левицями, що полюють на слоненят. Такі битви частіше за все закінчуються пораненнями та втечею великих кішок.

Слони не бояться хижаків (фото: Вікіпедія)

Африканські буйволи

Ця тварина далеко не така відома, як носоріг або слон. Але африканський буйвол великий, сильний і дуже жорстокий. Ось чому леви наближаються до буйволів лише зграями, та й то у крайніх випадках.

Буйволи в середньому значно важчі та більші за носорогів. Крім того, вони відомі своєю територіальністю та агресивністю, за що навіть отримали прізвисько "творець вдів".

Стадо буфало (фото: Вікіпедія)

Бегемоти

Коли справа доходить до великої фауни, в Африці є тільки одна тварина, яка вбиває більше за інших - бегемот.

"Напад бегемота привів до загибелі 13 людей, у тому числі 12 дітей, у човні неподалік столиці Нігера Ніамея," - доповідає ABC News у 2014 році. Бегемот перевернув човен і вбив одного за іншим усіх його пасажирів.

Бегемоти вважаються найагресивнішими тваринами в Африці. Щобільше, бегемоти є досить злими, щоб перейти в наступ. Вони витісняють будь-яких хижаків на своїй території, незалежно від того, чи полюють вони, чи ні, грубою силою.

Бегемот у зоопарку (фото: Вікіпедія)