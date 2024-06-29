Как человечество превратило голубей из помощников в "крылатых крыс": что говорят эксперты

Отношение к голубям в старину и сейчас

Сегодня мы устанавливаем шипы, чтобы голуби не гнездились и даже не сидели на постройках. Птицы всегда собирались сотнями особей в стаи, особенно в городских условиях. Это подтолкнуло к открытию целой отросли, посвященной борьбе с голубями-вредителями.

Идея контроля за рождаемостью голубей была безумно популяризирована как гуманное средство борьбы с распространением болезней из-за птиц. Согласно программе Nebraska Invasive Species, голуби в основном считаются инвазивными видами из-за их способности "портить и ускорять разрушение построек" своим пометом.

Однако отношение людей к этим "крысам с крыльями", как их описывают некоторые, не всегда было таким антагонистическим. Тысячи лет голуби были ценным достоянием, важным источником пищи и носителями посланий. Где все пошло не так?

По словам пользователя из Twitter @jacfalcon, "мы получили телефоны и выбросили их как мусор". Этот пост почти сразу собрал более миллиона просмотров и десятки тысяч симпатий.

Как люди одомашнивали голубей

Согласно "Голубям" Эндрю Д. Блехмана, человечество действительно одомашнивало голубей на протяжении тысячелетий, возможно, 10 000 лет назад.

По данным Международного орнитологического комитета существует более 300 видов голубей. Голубь, наиболее часто встречающийся в городских условиях, известен как скальный голубь, или обычный.

Важно отметить разницу между "дикими" и "одичавшими" голубями. Дикие голуби эволюционировали естественным путем, тогда как одичавшие голуби были одомашнены, а затем либо улетели, либо были "выброшены" и теперь живут и размножаются самостоятельно.

Согласно Музею Брюса, "их дикая природа заметна в разнообразии расцветок". Есть дикие скальные голуби, которые никогда не были одомашнены и встречаются только в серо-черных цветах. Однако они становятся все более редкими, поскольку скрещиваются с одичавшими.

Скалистый голубь появился в некоторых частях Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и некоторых частях Южной Азии только в начале 17 века. Птиц увезли туда на борту европейских кораблей, где в основном они были предназначены для еды.

На протяжении истории голуби преуспевали в различных средах и сейчас встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. Они питаются зернами, орехами, ягодами, семенами и остатками человеческой пищи в городских условиях.

На что способны эти птицы

Голуби считаются очень умными. Согласно исследованию Университета штата Огайо в 2023 году, их навыки решения проблем даже сравнивают с искусственным интеллектом.

"Почтовых" голубей использовали в качестве носителей сообщений еще во времена Римской империи, где их использовали для обмена новостями о победителях Олимпийских игр между разными городами. Британские военные продолжали использовать голубей для отправки сообщений вплоть до 1948 года.

"Обычные люди не держали их, чтобы отправлять сообщения. Они их показывали, соревновались с ними или ели", - написала специалист из Американского музея голубей Лорен Гандара.

Действительно ли голуби потеряли инстинкты выживания

Вирусный твит утверждал, что голуби "живут в городах с людьми, а не где-нибудь в лесу", потому что они потеряли инстинкт выживания.

"Это неправда. Они живут в городах, потому что этот вид голубей, который является одомашненным скалистым голубем, эволюционировал на склонах скал и скалистых выступах вблизи мест, где растет семена и зерно. В лесной среде нет зерна и злаков. Они не едят жуков или фрукты, как другие птицы, поэтому и не живут в лесах", - объяснили в Американском музее голубей.

Другими словами, голуби естественно предпочитают скалистые уступы, похожие на бетон, мрамор и камень, которые встречаются в городской среде, в отличие от лесов, кустарников или травы.

В твите также утверждалось, что "они не знают, как жить без нас, и их инстинкты подсказывают нам, что нам нужно доверять. Поэтому они продолжают подходить к людям и просить пищу, потому что это единственный навык выживания, который остался в их генах". Это преувеличенное утверждение; голуби сохранили больше навыков выживания, чем просто выпрашивать у людей еду.

Голуби хорошо поддаются дрессировке, а это значит, что когда люди и городская среда обеспечивают еду, птицы адаптируются и остаются вблизи этих источников пищи.

"Мы разводили их и одомашнивали, а также содержали в городах, когда они только развивались. Следовательно, голуби всегда были здесь, с самого начала", - считает ученый из Нью-Йоркского университета Колин Джеролмак.