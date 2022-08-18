Досыпайте свою норму! Эксперт объяснила, почему во время войны важно придерживаться нормального графика сна
Сон имеет очень большое значение для здоровья человека. Порой сон бывает важнее, чем спортивные нагрузки, нормальное питание и все остальное. Нехватка сна может стать разрушением для вашего организма.
Об этом рассказала сертифицированный нутрициолог и фуд-терапевт Анастасия Голобородько.
Специалист объясняет, что именно от сна зависит очень многое - тревожные состояния, спортивные тренировки, похудение, нормализация аппетита. А недостаток сна, как и пересып будут очень негативно влиять на здоровье.
Анастасия Голобородько составила памятку о том, сколько нужно спать и как влияет на организм нехватка сна.
Сколько нужно спать
Новорожденным - 15-17 часов в сутки
Малышам - 10-15 часов
Дошкольникам - 10-12 часов
Тинейджерам - 8-10 часов
Взрослым людям - 7-9 часов
Пожилым людям - 6-8 часов
"Слишком много или мало часов для сна будут влиять на вас сильнее, чем засыпание до 22 часов или после часа ночи", - подчеркнула эксперт.
Что происходит с организмом во время сна
0-2 часа - появляется микросон (внезапный эпизод сонливости или сна, который длится несколько секунд), провалы в памяти, быстрое снижение внимания и концентрации
3-4 часа - быстро повышается уровень сахара в крови, появляется состояние сниженной чувствительности ткани организма на действие инсулина, растет вес тела.
Меньше 5 часов - вербальные навыки и острота ума снижаются, повышаются риски преждевременной смерти.
5-6 часов - тело начинает забирать мышцы, а не жир, чтобы компенсировать энергетические траты. Быстро повышается чувство голода, что приводит к перееданию. Иммунитет при таком недосыпе слабеет.
6-7 часов - минимальное количество сна для восстановления когнитивных функций и нормальной памяти.
7-8 часов - появляется возможность держать стабильный уровень сахара в крови и чувствительность к инсулину.
8-9 часов - оптимальное количество сна для физического восстановления
10 часов - ускоренное восстановление после тяжелых физических и стрессовых нагрузок, необходимое время для сна во время болезни
11-12 часов - гиперсомния, повышенная утомляемость, сонливость, депрессивные симптомы, повышаются риски заболеть диабетом и заболеваниями сердца
13+ часов - повышенный риск болезней и смерти
Специалист рекомендует спать не менее 7-9 часов в сутки и стараться засыпать до полуночи.
Кстати, ранее мы писали о том, какие признаки помогут заметить депрессию у близкого человека.
А еще рассказывали о том, какие простые летние привычки помогут не заболеть, когда придут холода.