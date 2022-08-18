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Досыпайте свою норму! Эксперт объяснила, почему во время войны важно придерживаться нормального графика сна

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Четверг 18 августа 2022 21:21
Досыпайте свою норму! Эксперт объяснила, почему во время войны важно придерживаться нормального графика сна Фото: Эксперт дала четкий ответ, почему нужно спать не меньше 8 часов в сутки (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Сон имеет очень большое значение для здоровья человека. Порой сон бывает важнее, чем спортивные нагрузки, нормальное питание и все остальное. Нехватка сна может стать разрушением для вашего организма.

Об этом рассказала сертифицированный нутрициолог и фуд-терапевт Анастасия Голобородько.

Специалист объясняет, что именно от сна зависит очень многое - тревожные состояния, спортивные тренировки, похудение, нормализация аппетита. А недостаток сна, как и пересып будут очень негативно влиять на здоровье.

Анастасия Голобородько составила памятку о том, сколько нужно спать и как влияет на организм нехватка сна.

Сколько нужно спать

Новорожденным - 15-17 часов в сутки

Малышам - 10-15 часов

Дошкольникам - 10-12 часов

Тинейджерам - 8-10 часов

Взрослым людям - 7-9 часов

Пожилым людям - 6-8 часов

"Слишком много или мало часов для сна будут влиять на вас сильнее, чем засыпание до 22 часов или после часа ночи", - подчеркнула эксперт.

Что происходит с организмом во время сна

0-2 часа - появляется микросон (внезапный эпизод сонливости или сна, который длится несколько секунд), провалы в памяти, быстрое снижение внимания и концентрации

3-4 часа - быстро повышается уровень сахара в крови, появляется состояние сниженной чувствительности ткани организма на действие инсулина, растет вес тела.

Меньше 5 часов - вербальные навыки и острота ума снижаются, повышаются риски преждевременной смерти.

5-6 часов - тело начинает забирать мышцы, а не жир, чтобы компенсировать энергетические траты. Быстро повышается чувство голода, что приводит к перееданию. Иммунитет при таком недосыпе слабеет.

6-7 часов - минимальное количество сна для восстановления когнитивных функций и нормальной памяти.

7-8 часов - появляется возможность держать стабильный уровень сахара в крови и чувствительность к инсулину.

8-9 часов - оптимальное количество сна для физического восстановления

10 часов - ускоренное восстановление после тяжелых физических и стрессовых нагрузок, необходимое время для сна во время болезни

11-12 часов - гиперсомния, повышенная утомляемость, сонливость, депрессивные симптомы, повышаются риски заболеть диабетом и заболеваниями сердца

13+ часов - повышенный риск болезней и смерти

Специалист рекомендует спать не менее 7-9 часов в сутки и стараться засыпать до полуночи.

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