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Руйнування м'язів, набір ваги і погане волосся. Ви теж маєте звичку, яка до цього призводить

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Понеділок 27 березня 2023 07:00
Руйнування м'язів, набір ваги і погане волосся. Ви теж маєте звичку, яка до цього призводить Яка погана звичка виснажує нас (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Недосипання - це погана звичка, яку має кожен з нас. Хтось робить це час від часу, бо треба вранці кудись бігти, а хтось - системно. Думати, що це минає безслідно для організму - помилково, адже наслідки насправді не дуже втішні.

Як недостатність сну впливає на наше тіло, розповіла в Telegram health-експерт Наталя Мазурик.

В чому шкідливість недосипання

Якщо ви недоспали, в організмі знижується рівень гормону лептину, який пригнічує апетит, а рівень гормону греліну, який його стимулює, - збільшується. Тому наступного дня вам хотітиметься їсти і ви можете переїдати.

Підвищується рівень гормону стресу - кортизолу. Втихомирити його може інсулін. Останній виділяється на їжу, а оскільки найбільше - на вуглеводи, вам хотітиметься саме шкідливих вуглеводних перекусів.

Якщо недосип частий, кортизол часто підвищений і є часті швидкі вуглеводні перекуси, то й інсулін частіше стрибатиме.

Це буде заважати зменшувати жировий шар, якщо ви худнете і заважатиме боротися з целюлітом.

Крім того підвищений кортизол руйнує м'язи, і це може ускладнити набір маси, якщо ви для цього тренуєтеся.

Також високий кортизол виснажує запаси важливих елементів в організмі, наприклад, цинку. А це - стан волосся, нігтів, шкіри.

Що робити, якщо недоспали

Експертка радить за змоги компенсувати нічний недосип денним сном. Але і це робити треба правильно.

Спати треба або 15-20 хвилин, або 90 хвилин.

Після короткого 15-20-хвилинного сну у вас буде відчуття відпочинку і прокидатися вам буде легко. Адже за цей час ви не встигнете зануритися в глибоку фазу сну.

За 90 хвилин ви пройдете всі фази сну, тому так само прокинетеся бадьорими.

Якщо прокинетеся десь між цими проміжками, буде "сонне сп'яніння", бо ви перервете одну з фаз сну.

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