Как изменится Киев в 2023 году: 5 самых интересных столичных проектов

Несмотря на активную фазу войны Киев продолжает развиваться и становиться еще более комфортным городом. Так, на 2023 год запланирован ряд урбанистических проектов для улучшения инфраструктуры и столичной жизни.

О наиболее интересных проектах, которые должны реализовать в течение 2023 года в столице, рассказываем в материале ниже.

Озеленят фасады домов

Киев будут засаживать вьющимся виноградом Вичи. Ростки уже высадили в рамках инициативы "Город живых стен" в Дарницком, Деснянском, Печерском, Соломенском и Шевченковском районах. Зеленые фасады хотят создавать по всему Киеву.

Такой виноград за год способен произрастать до 3 метров в высоту. Поэтому всего через несколько сезонов сможет оплести высокие здания Киева. Специалисты отмечают, что это растение будет улучшать состояние воздуха в столице, а еще - будет активно впитывать пыль.

Также в разных районах города должны быть созданы мавританские газоны и декоративные луга. На них будут произрастать многолетние травы газонного типа и дикие луговые и полевые цветы.

Такие декоративные луга хотят высадить вдоль автомобильных дорог и распределительных полос. Предварительно их должно быть 64.

Высадят лавандовое поле на Троещине

В парке на Троещине планируют высадить 2,5 тысяч кустов лаванды. Согласно проекту "Киевзеленстроя", каждый район столицы будет иметь свое доминантное растение. Так на Львовской площади хотят высадить глицинии, на Русановской набережной - гортензии, а в парке Партизанской славы - древовидные кусты церциссов.

Ранее с таким моноформатом уже экспериментировали - высадили гортензии в сквере между Софийской и Михайловской площадью.

Обновят трамваи и вагоны метро

За деньги иностранных инвесторов в 2023-м столица должна закупить общественный транспорт. В Киеве появится девять низкопольных трамваев. В рамках этого проекта в прошлом году город приобрел уже 11 таких транспортных средств.

Также столица закупит троллейбусы и 50 новых вагонов метро.

Обустроят парковочные карманы

В столице в течение 2023 года должно появиться около 2300 новых паркомест. Их планируют обустроить в виде "карманов", чтобы не забирать места у проезжей части. Но при этом будут уменьшать площадь тротуаров, газонов и велодорожек.

Также в Киеве должна заработать единая автоматическая система мониторинга для определения уровня заполнения паркомест. Она еще будет фиксировать нарушение правил парковки или неуплату использования стоянки.

Создадут новые кольцевые развязки

В генплане развития города заложили проекты для обустройства кольцевых развязок малого радиуса. Они должны повысить безопасность на дорогах и увеличить пропускную способность. В прошлом году обустроили 10 таких развязок.