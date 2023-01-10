У Чернівцях занедбану територію перетворять на сучасний громадський простір. Ось як він виглядатиме

У Чернівцях планують облаштувати новий громадський простір на місці занедбаної території вздовж Одеської вулиці. Архітектори уже створили візуалізацію проєкту та показали перші фото майбутньої зеленої зони.

Про це повідомляє Чернівецька міська рада.

Яка концепція нового громадського простору

У Чернівцях провели архітектурний конкурс на найкращий варіант благоустрою території вздовж Одеської вулиці. Переможцем став авторський місцевий колектив: Вікторія Гавриш, Мамут-Лесь Олександра, Мамут Валерія.

Архітектори запропонували облаштувати вулицю двома смугами руху, з тротуарами та велодоріжкою вздовж однієї сторони вулиці.

Так виглядатиме новий громадський простір (візуалізація проєкту)

Також вони пропонують створити дитячий майданчик з врахуванням наявного рельєфу ділянки. Згідно з проєктом, на території нового громадського простору облаштують парковку на понад 60 автомобілів та сім автобусів.

Вона також може виконувати функцію перехоплюючої парковки зі сторони в’їзду в місто зі львівського та тернопільського напрямків.

Так виглядатиме новий громадський простір (візуалізація проєкту)

На візуалізації проєкту видно акуратно викладені доріжки, багату на флору зелену зону, а також сучасний фонтан.

Зараз ця проєктна ділянка вільна від забудови, вкрита чагарниковими насадженнями. Її територія поділяється на дві частини вулицею Одеською. Верхня обмежується житловим масивом, а нижня частина - залізничними коліями.

Так виглядатиме новий громадський простір (візуалізація проєкту)