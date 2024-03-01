Як на iPhone. Ця зручна функція з'явиться на всіх смартфонах Android

Стартап Metalenz, який виходить із Гарвардської лабораторії, уклав стратегічні партнерства з Samsung та Qualcomm з метою розробки інноваційної технології розблокування смартфона через розпізнавання обличчя.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Android Police , на якому представлені новини, огляди, телефони, пристрої та поради, пов'язані з платформами Android.

Що відомо про нову функцію

Face ID в iPhone - це зручна, безпечна та швидка технологія. Однак вона має високу вартість і вимагає значного простору у пристрої, перевищуючи навіть розмір однієї селфі-камери.

Polar ID поєднує всі переваги сканера від Apple, усуваючи його недоліки. Він компактніший за рахунок меншої кількості компонентів і коштує майже вдвічі дешевше. Проте Polar ID застосовує інноваційний підхід, що забезпечує високий рівень безпеки, як стверджують розробники.

У той час, як Face ID створює невидиму точкову матрицю на обличчі, яку реєструє камера, Polar ID використовує метод захоплення світла, що відбивається від обличчя. Це створює унікальний відбиток, аналогічний до відбитка пальця.

Polar ID компактніший за рахунок меншої кількості компонентів і коштує майже вдвічі дешевше (фото: Android Police)

Компанія успішно продемонструвала свою технологію на виставці MWC 2024. Polar ID має розширені функції безпеки, що робить його стійким до обману з використанням фотографій або 3D-масок.

Metalenz вже встановила стратегічний союз із Qualcomm для спрощення інтеграції необхідного програмного та апаратного забезпечення у смартфони на базі Snapdragon. Крім того, було оголошено співпрацю з Samsung для впровадження Polar ID датчик зображення Isocell Vizion 931.

Датчик Polar ID (фото: Android Police)

Очікується, що Polar ID з'явиться в Android-смартфонах не раніше 2025 року. Розробники також планують додати функції визначення здоров'я шкіри та вимірювання якості повітря.