Google представила безліч інноваційних функцій для Android-пристроїв

На виставки MWC 2024 Google представила кілька інноваційних функцій для операційних систем Android та Wear OS (призначеної для годинника). Деякі з цих функцій вже доступні для користувачів, інші будуть інтегровані в екосистему в найближчому майбутньому.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний блог Google Blog .

Які нові функції з'явилися

Раніше представлений сервіс Health Connect тепер дозволяє синхронізувати дані про фітнес з різними програмами прямо на пристрої, уникаючи передачі їх у хмару. Google також оголосила про те, що всі ці дані будуть доступні у Fitbit.

Отримайте більш повну картину про свої додатки для здоров'я та фітнесу (gif: Google Blog)

Компанія також впровадить свій чат-бот Gemini у додаток "Повідомлення", що дасть користувачам можливість створювати повідомлення та планувати заходи під час спілкування з іншими користувачами. Очевидно, Google планує поступово розширити доступ до цієї функції у всіх своїх сервісах.

Спілкуйтеся з Gemini прямо в Google Повідомленнях (gif: Google Blog)

Функція Lookout, призначена в першу чергу для людей з порушеннями зору, стане доступною по всьому світу, але поки що лише англійською мовою. Вона дозволяє відтворювати автоматично створені підписи та опис зображень в інтернеті та додатках.

Така ж функція з'явиться в "Картах", де користувачі можуть направити камеру на навколишній простір і отримувати голосові підказки про різні місця, включаючи оцінки, час роботи та іншу інформацію.

У мобільній версії "Документів" від Google додасться можливість робити рукописні позначки за допомогою пальця або стілусу, що є аналогом коментарів, але в більш наочній формі.

Легко залишайте відгуки зі свого телефону або планшета Android (gif: Google Blog)

Користувачі годинника під керуванням Wear OS, нарешті, отримають доступ до інформації про громадський транспорт з "Карт". Крім того, на годиннику буде доступ до посадкових талонів, абонементів у тренажерний зал та квитків.

В Android Auto з'явиться функція виділення головного текстового повідомлення, щоб водії могли мінімально відволікатися від дороги. Також будуть пропонуватись відповідні варіанти відповідей на основі змісту повідомлень.

Залишайтеся на зв'язку в дорозі за допомогою зведень повідомлень та розумних дій (gif: Google Blog)