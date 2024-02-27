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Google представила безліч інноваційних функцій для Android-пристроїв

Вівторок 27 лютого 2024 20:45
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Google представила безліч інноваційних функцій для Android-пристроїв Google анонсувала дев'ять нових функцій для Android (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

На виставки MWC 2024 Google представила кілька інноваційних функцій для операційних систем Android та Wear OS (призначеної для годинника). Деякі з цих функцій вже доступні для користувачів, інші будуть інтегровані в екосистему в найближчому майбутньому.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний блог Google Blog.

Які нові функції з'явилися

Раніше представлений сервіс Health Connect тепер дозволяє синхронізувати дані про фітнес з різними програмами прямо на пристрої, уникаючи передачі їх у хмару. Google також оголосила про те, що всі ці дані будуть доступні у Fitbit.

Google представила безліч інноваційних функцій для Android-пристроївОтримайте більш повну картину про свої додатки для здоров'я та фітнесу (gif: Google Blog)

Компанія також впровадить свій чат-бот Gemini у додаток "Повідомлення", що дасть користувачам можливість створювати повідомлення та планувати заходи під час спілкування з іншими користувачами. Очевидно, Google планує поступово розширити доступ до цієї функції у всіх своїх сервісах.

Google представила безліч інноваційних функцій для Android-пристроївСпілкуйтеся з Gemini прямо в Google Повідомленнях (gif: Google Blog)

Функція Lookout, призначена в першу чергу для людей з порушеннями зору, стане доступною по всьому світу, але поки що лише англійською мовою. Вона дозволяє відтворювати автоматично створені підписи та опис зображень в інтернеті та додатках.

Така ж функція з'явиться в "Картах", де користувачі можуть направити камеру на навколишній простір і отримувати голосові підказки про різні місця, включаючи оцінки, час роботи та іншу інформацію.

У мобільній версії "Документів" від Google додасться можливість робити рукописні позначки за допомогою пальця або стілусу, що є аналогом коментарів, але в більш наочній формі.

Google представила безліч інноваційних функцій для Android-пристроївЛегко залишайте відгуки зі свого телефону або планшета Android (gif: Google Blog)

Користувачі годинника під керуванням Wear OS, нарешті, отримають доступ до інформації про громадський транспорт з "Карт". Крім того, на годиннику буде доступ до посадкових талонів, абонементів у тренажерний зал та квитків.

В Android Auto з'явиться функція виділення головного текстового повідомлення, щоб водії могли мінімально відволікатися від дороги. Також будуть пропонуватись відповідні варіанти відповідей на основі змісту повідомлень.

Google представила безліч інноваційних функцій для Android-пристроївЗалишайтеся на зв'язку в дорозі за допомогою зведень повідомлень та розумних дій (gif: Google Blog)

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