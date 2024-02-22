Apple вперше за 10 років представить новий гаджет: подробиці

Влітку 2024 року Samsung презентує своє перше смарт-кільце Galaxy Ring. За даними джерел, компанія Apple працює над власним розумним аксесуаром для пальця, який, можливо, отримає ім'я Apple Ring.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт MacRumors , який публікує новини, чутки та звіти, пов'язані з компанією Apple.

Що відомо про смарт-кільце від Apple

Незважаючи на невеликий розмір ринку розумних кілець, очікується його значне зростання в найближчому майбутньому. Експерти прогнозують, що до 2031 року вартість цього ринку досягне 200 мільйонів доларів порівняно з 20 мільйонами доларів у 2023 році, що є значним стрибком.

Компанія Apple розглядає ідею створення розумного кільця вже кілька років, що підтверджують різні патенти, що описують такі пристрої.

За інформацією Electronic Times, Apple уважно спостерігає за ринком і шукає ознаки того, що розумні обручки стануть популярною, менш нав'язливою альтернативою годинникам. Цей пристрій можна буде носити довше і з ним буде зручно спати.

Ймовірно, Apple розглядає розумне кільце як життєздатне доповнення до своєї лінійки пристроїв. Компанія все частіше подає заявки на патенти, пов'язані з пристроями, що носяться на пальцях з підтримкою NFC, що може свідчити про наближення випуску такого пристрою.

Хоча точна дата випуску розумного кільця від Apple поки що невідома, ясно, що компанія давно розглядає цю ідею. З урахуванням майбутнього зростання ринку розумних кілець буде цікаво побачити, який пристрій запропонує Apple.

У чому особливість смарт-кілець

Розумні кільця мають ряд переваг перед розумним годинником, перш за все завдяки їх компактному і менш нав'язливому дизайну.

Вони легкі та непомітні, що дозволяє комфортно носити їх як вдень, так і вночі. Ця ненав'язливість ідеально підходить для безперервного моніторингу здоров'я та відстеження сну без необхідності носити громіздкий годинник.

Більш того, розумні кільця можуть бути обладнані спеціалізованими датчиками, розташованими ближче до шкіри, для більш точних показників. Компактність також дозволяє зосередитись на конкретних функціях.