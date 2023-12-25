Як в iPhone: Google готує оновлення для Android, пов'язане з батареєю

Оцінка поточного стану батареї пристрою становить певні труднощі в даний час. Для виконання цього завдання користувачі часто вдаються до використання сторонніх програм, однак вони не завжди надають точні дані. Найефективнішим інструментом цієї мети був би системний аналіз.

Компанія Google усвідомлює цей аспект і давно розробляє функцію відстеження здоров'я акумулятора. В Android 14 було впроваджено базу для моніторингу роботи акумулятора, де операційна система збирає велику статистику про його функціонування з моменту першого включення пристрою.

Передбачається, що з випуском Android 15 користувачі зможуть отримати доступ до цієї інформації, і система навіть попередить, коли необхідно замінити батарею.

Меню стану батареї

На наявність такої функції вказує приховане меню "Здоров'я батареї", яке було виявлено розробниками в Android 14 QPR2 Beta 2. В даний час воно не містить конкретної інформації, однак код дозволяє припустити, що в цій вкладці користувачі будуть бачити поточний обсяг заряду акумулятора у процентному співвідношенні до його нового стану.

Меню "Здоров'я батареї" в в Android 14 QPR2 Beta 2 (фото: Android Authority)

Наприклад, якщо здоров'я батареї в Pixel 8 оцінюється на 90 відсотків, то повна ємність заряду, що залишилася, становить 4 118 мА/год (порівняно з номінальною ємністю пристрою, що дорівнює 4 575 мА/год).