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Телефони Android отримають функцію, про яку власники iPhone можуть лише мріяти

Середа 13 грудня 2023 07:00
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Телефони Android отримають функцію, про яку власники iPhone можуть лише мріяти На Android з'явиться функція "Private Space" (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

У більшості випадків люди не спускають очей зі свого смартфона, тому що на ньому зазвичай зберігається дуже багато конфіденційної та особистої інформації. Однак незабаром для користувачів Android ситуація може змінитись у позитивний бік.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про мобільні технології та огляди Android Police.

Видання повідомляє, що при релізі Android 14 QPR2 Beta 1 було виявлено нову сторінку налаштувань, призначену для функції під назвою "Private Space". На той момент вони лише припускали, що ця опція дозволить приховувати програми на смартфоні від інших користувачів. З релізом Android 14 QPR2 Beta 2 стало зрозумілим, що їхні припущення були вірними.

Крім того, їм вдалося активувати нову функцію "Особистий простір" через розділ "Безпека та конфіденційність" у налаштуваннях пристрою. Процес налаштування "Private Space" включає створення нового профілю, пов'язаного з основним користувачем Android, аналогічно робочому профілю.

Телефони Android отримають функцію, про яку власники iPhone можуть лише мріяти

Телефони Android отримають функцію, про яку власники iPhone можуть лише мріяти

Телефони Android отримають функцію, про яку власники iPhone можуть лише мріяти

Процес налаштування "Private Space" (фото: Android Police)

Таким чином, повідомлення від програм, запущених в особистому профілі, будуть приховані до моменту розблокування. Для захисту свого профілю від сторонніх користувачів передбачені методи, такі як PIN-код, пароль, шаблон введення або біометричні дані.

На даний момент доступ до програм з основного особистого профілю здійснюється через нижню панель, і Google проводить тестування можливості розблокування через пошук за ключовими словами "private space". Це може бути корисним, якщо користувач хоче приховати факт використання цієї функції.

Телефони Android отримають функцію, про яку власники iPhone можуть лише мріяти

Телефони Android отримають функцію, про яку власники iPhone можуть лише мріяти

Телефони Android отримають функцію, про яку власники iPhone можуть лише мріяти

Телефони Android отримають функцію, про яку власники iPhone можуть лише мріяти

Доступ до програми здійснюється через нижню панель (фото: Android Police)

Однак деякі елементи поки не працюють, і ця функція може змінитися до моменту остаточного релізу, оскільки журналісти сумніваються, що Google представила остаточну версію інтерфейсу користувача.

Імовірно, ця функція буде офіційно представлена в Android 15 восени наступного року.

Нагадаємо, що популярний додаток Android не буде працювати на деяких смартфонах.

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