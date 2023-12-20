10 функцій, які Android може запозичити у iPhone

Багато користувачів розглядають Android як операційну систему для мобільних пристроїв, що пропонує безліч функцій та великі параметри налаштування. У певному сенсі це дійсно так, проте варто відзначити, що навіть незважаючи на багатий функціонал, Android, як і раніше, позбавлений деяких можливостей, доступних у iOS.

Face ID

Face ID - це технологія розпізнавання обличчя, створена компанією Apple для своїх пристроїв. Щоб розблокувати iPhone досить просто подивитися на його екран.

Датчики Face ID використовують інфрачервоні промені для високоточного сканування обличчя, що знижує можливість помилкового розпізнавання. Зібрані дані зберігаються в безпечному чипі всередині iPhone і ніколи не залишають пристрій.

Хоча багато пристроїв на платформі Android також надають функції розблокування обличчям, їх можливості далекі від Face ID. Ці гаджети позбавлені інфрачервоних фронтальних камер, що робить Face Unlock неефективним у темряві та менш надійним у розпізнаванні осіб.

Крім того, блокування на пристрої Android можна обдурити, наприклад, за допомогою чіткої фотографії, тоді як Face ID зберігає високий рівень безпеки. Навіть за наявності окулярів та маски iPhone продовжує надійно розпізнавати свого власника.

Face ID (фото: Unsplash)

Струшування для скасування

Друкувати на пристрої під керуванням iOS або Android, безумовно, не так зручно, як на комп'ютері. Це не тільки через відсутність повнорозмірної клавіатури, яку можна використовувати наосліп усіма десятьма пальцями. Також відчувається недолік знайомої комбінації клавіш Ctrl+Z, яка дозволяє скасувати дію у разі помилки під час введення або випадкового видалення важливого фрагмента тексту.

На iPhone, однак, існує аналогічна функція, відома як "Струшування для скасування". Якщо ви ввели помилку, просто струсіть телефон, і він скасує останню дію. Це справді зручно.

На відміну від цього, на пристрої Android подібної функції немає. Хоча скасування дій доступне в більшості текстових редакторів, вона відсутня в месенджерах і подібних додатках, де вона була б особливо корисною.

Перетягування об'єктів

На пристроях iPhone та iPad є можливість перетягувати різні об'єкти в додатках, подібно до того, як ви це робите на комп'ютері за допомогою миші. Ви просто утримуєте палець на зображенні, фрагменті тексту або вкладенні, переміщаєте його до нижньої частини екрана на iPhone або в режимі Split View на iPad і легко вставляєте в іншу програму. Це справді зручно.

На жаль, подібної функції немає на Android, навіть на планшетах.

Універсальні комунікаційні програми

iMessage та FaceTime на iPhone безумовно виділяються на тлі інших месенджерів та відеодзвінків. Вони не тільки володіють зручним інтерфейсом та різноманітними функціями, але й відрізняються універсальністю. Користувачі Apple можуть легко спілкуватися один з одним, незалежно від того, чи використовують вони Mac, iPad або iPhone.

На відміну від цього, на Android немає такого універсального засобу зв'язку. Хоча стандартні "Повідомлення" та Google Meet непогані, вони далеко не можуть зрівнятися з функціональністю та зручністю використання аналогів від Apple.

Крім того, не кожен смартфон з Android має ці програми за замовчуванням. В результаті багато виробників створюють свої власні додатки для обміну повідомленнями та дзвінків.

Перш ніж зв'язатися з кимось на Android, доводиться з'ясовувати, чи використовує співрозмовник Telegram, WhatsApp або Viber, встановлювати відповідний додаток, проходити реєстрацію. Якби Google мала універсальну програму для зв'язку на всіх пристроях Android, це зробило б життя набагато простіше.

FaceTime та iMessage (фото: Getty Images)

Вивантаження додатків, що не використовуються

iPhone має зручну функцію, здатну заощадити простір у пам'яті смартфона. Вона називається "Вивантаження програм, що не використовуються".

Активуючи її в налаштуваннях сховища, ви дозволяєте iOS автоматично звільняти місце, яке займає програми, що рідко використовуються. При цьому ні значок, ні дані, ні документи програми не видаляються, і вам просто потрібно натиснути на нього, щоб вона відновилася.

Ця зручна функція, на жаль, відсутня на Android. У разі нестачі місця вам доведеться повністю видаляти програми разом з усіма налаштуваннями. При подальшій переустановці програми доведеться відновлювати всі налаштування пам'яті, що також є незручним процесом.

Швидке перемикання між пристроями

Функція "Універсальний буфер обміну" на iPhone дозволяє копіювати текст і зображення, передаючи їх між iPhone і найближчим Mac без необхідності використання проводів або додаткового програмного забезпечення. Завдяки опції Handoff, ви можете почати роботу над нотаткою, документом або електронним листом на iPhone та продовжити її на Mac.

На відміну від цього смартфони на Android менш інтегровані з пристроями під керуванням Windows, незважаючи на зусилля Microsoft з виправлення цієї ситуації. Хоча існують різні програми, що дозволяють телефонувати з комп'ютера, копіювати текст і передавати фотографії, вони працюють далеко не так ідеально, як Apple.

Офіційна програма-компаньйон від Windows для Android, на жаль, є не надто стабільним рішенням, що часто втрачає з'єднання з комп'ютером і витрачає заряд батареї.

AirPlay та AirDrop

AirPlay - це бездротова технологія від Apple, призначена для передачі аудіо, відео, фотографій та інших даних між пристроями iOS, такими як iPhone, iPad, iPod Touch та комп'ютерами Mac. Вона також сумісна з іншими пристроями, такими як телевізори або аудіосистеми, які підтримують цю функцію.

AirDrop, у свою чергу, є інструментом для миттєвої бездротової передачі файлів і документів між пристроями Apple через Wi-Fi.

На відміну від цього, Android не має такого ж просунутого інструменту для обміну даними між пристроями. Хоча є функція Nearby Share, яка позиціонується як альтернатива AirDrop, і деякі програми в Google Play, здатні передавати аудіо- та відеоконтент бездротовою мережею з Android-пристроїв, жоден з них поки не може зрівнятися з вбудованою функцією AirPlay на пристроях iOS.

AirDrop та інші функції на панелі iPhone (фото: Unsplash)

Розділені повідомлення та налаштування

Якщо ви проведете пальцем вниз по центральній або лівій верхній частині екрана iPhone, ви відкриєте "Центр повідомлень". Свайпнувши від правої верхньої частини, ви перейдете в "Пункт управління", де легко змінити налаштування системи, звуку, яскравості, увімкнути режим фокусування та багато іншого. Це зручно та логічно.

В Android повідомлення та налаштування не розділені. При відкритті "шторки", якщо вам потрібно змінити якісь параметри, які не відображаються відразу, доведеться провести пальцем ще раз. Це, здається, може здатися дрібницею, але зрештою займає час.

Універсальні оновлення

У світі зараз трохи менше півтора мільярда користувачів iPhone. Коли настає час оновлень для цих смартфонів, практично всі ці люди, щонайменше ті, хто підключений до інтернету, отримують оновлення та патчі безпеки практично одночасно.

Крім того, iPhone підтримується протягом тривалого часу. Система продовжує отримувати оновлення, як мінімум, протягом п'яти років після випуску пристрою, на якому вона була встановлена.

З оновленнями Android справи йдуть не так райдужно. У більшості випадків виробники випускають одне, два або три великі оновлення, після чого припиняють підтримку своїх пристроїв. Якщо вам потрібна нова версія системи, це може означати необхідність придбання нового телефону.

Оновлення iOS приходять усім одночасно (фото: Unsplash)

Камера Continuity

Функція під назвою "Камера Continuity" дозволяє сканувати документи та створювати фотографії, які миттєво з'являються на комп'ютері Mac. Якщо вам потрібно вставити, наприклад, текст із паперу, який лежить перед вами, ви можете просто вибрати опцію "Імпортувати з iPhone або iPad" у редакторі Mac, натиснути "Зробити фото", і на вашому смартфоні автоматично відкриється програма "Камера".

На Android відсутня подібна функція. Хоча програми, такі як DroidCam або Camo, дозволяють транслювати відео зі смартфона на ПК, вони не такі зручні, як "Камера Continuity". Крім того, вони вимагають додаткового часу на встановлення та налаштування, іноді пропонуючи придбати версію Pro для розблокування передачі зображення у високій якості.