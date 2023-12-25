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Как в iPhone: Google готовит обновление для Android, связанное с батареей

В Android добавят функцию, которая будет напоминать о состоянии вашей батареи (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Google разрабатывает обновление для смартфонов на Android, которое позволит пользователям получить точные данные о состоянии аккумулятора.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание об Android и технологиях Android Authority.

Оценка текущего состояния батареи устройства составляет некоторые трудности в настоящее время. Для выполнения этой задачи пользователи часто прибегают к использованию сторонних программ, однако они не всегда предоставляют точные данные. Наиболее эффективным инструментом этой цели был системный анализ.

Google осознает этот аспект и давно разрабатывает функцию отслеживания здоровья аккумулятора. В Android 14 была внедрена база для мониторинга работы аккумулятора, где операционная система собирает обширную статистику о его функционировании с момента первого включения устройства.

Предполагается, что с выпуском Android 15 пользователи смогут получить доступ к этой информации и система даже предупредит, когда необходимо заменить батарею.

Меню состояния батареи 

На наличие такой функции указывает скрытое меню "Здоровье батареи", обнаруженное разработчиками в Android 14 QPR2 Beta 2. В настоящее время оно не содержит конкретной информации, однако код позволяет предположить, что в этой вкладке пользователи будут видеть текущий объем заряда аккумулятора в процентном соотношении к его новому состоянию.

Меню "Здоровье батареи" в Android 14 QPR2 Beta 2 (фото: Android Authority)

Например, если здоровье батареи в Pixel 8 оценивается в 90 процентов, то оставшаяся полная емкость заряда составляет 4 118 мА/ч (по сравнению с номинальной емкостью устройства, равной 4 575 мА/ч).

Ранее мы писали о 10 функциях, которые Android может позаимствовать у iPhone.

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