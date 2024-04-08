Як і коли в Україні побачити повне сонячне затемнення й "комету Диявола"

Сьогодні, 8 квітня 2024 року, українці, як і решта людства, зможуть спостерігати за повним сонячним затемненням , а також за зеленою "кометою Диявола".

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: NASA, NASA Science, Great American Eclipse, The Cosmos News.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де саме й о котрій годині можна стежити за цими унікальними природнім явищем і космічним об'єктом, а також де затемнення "покажеться" людству наживо.

Як і коли сонячне затемнення й комету побачать українці

Повне сонячне затемнення відбувається тоді, коли Місяць проходить між Сонцем і Землею й ненадовго закриває весь диск світила.

У цей момент видно тонку, майже білу зовнішню атмосферу Сонця, яка називається короною.

Фази сонячного затемнення (інфографіка: greatamericaneclipse.com)

В Україні повного сонячного затемнення наживо видно не буде.

Ті, кому не пощастило перебувати "на шляху" затемнення, зможуть спостерігати за цим природнім явищем віддалено - онлайн.

Для цього Національне управління США з аеронавтики й дослідження космічного простору - NASA - створило спеціальну відеотрансляцію на YouTube.

Щоб не пропустити сонячне затемнення у відеоформаті й спостерігати за ним одночасно із рештою світу, потрібно пам'ятати про різницю в часі.

Відеотрансляція NASA розпочнеться о 20:00, а пік затемнення для українців припаде на 20:18 за київським часом.

Приблизно в цей же час в небі має показатись і дивовижна комета Понса-Брукса (12P/Pons-Brooks), більш відома як "комета Диявола".

До цього вона рухалась внутрішньою частиною нашої системи до Сонця зі швидкістю близько 64 500 км/год, але згодом розвернулась і полетіла у напрямку Землі.

Хто зможе побачити сонячне затемнення на власні очі

Наживо за повною фазою сонячного затемнення 8 квітня можна буде спостерігати на території Мексики, США та Канади.

Воно триватиме впродовж 4 хвилин і 27 секунд.

Часткові фази затемнення можуть бути видимі також в інших куточках Північної Америки, Центральної Америки та навіть у Західній Європі.

Водночас, за словами науковців, добре видимим повне сонячне затемнення буде у близько 40 населених пунктах.

Час і тривалість затемнення у різних населених пунктах (інфографіка: greatamericaneclipse.com)