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Коли буде велике сонячне затемнення і де його спостерігати українцям

Неділя 31 березня 2024 19:00
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Коли буде велике сонячне затемнення і де його спостерігати українцям Чи зможуть українці спостерігати за сонячним затемненням (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Повне сонячне затемнення відбудеться 8 квітня 2024 року. Повна фаза триватиме 4 хвилини і 27 секунд, втім побачити це небесне явище можна буде лише в деяких частинах планети.

Про те, коли і де буде видно повне сонячне затемнення, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки публікації використали матеріали: NASA, Great american eclipse, Space.com.

Де буде видно сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли молодий Місяць знаходиться точно між Землею та Сонцем і відкидає свою тінь на планету.

8 квітня буде саме повне сонячне затемнення. Повну фазу можна буде спостерігати у Мексиці, США і Канаді. Часткові фази затемнення буде у Північній Америці, а в Західній Європі і в Центральній Америці.

Астрономи заявляють, що це затемнення є повторенням повного сонячного затемнення, яке відбулося 29 березня 2006 року.

Також вони заявляють, що під час цього явища буде велика "сонячна корона", а в сам момент затемнення спостерігачі зможуть побачити на небосхилі комету 12P/Понса-Брукса. Її можна побачити і зараз у Північній півкулі на північному заході після заходу Сонця.

На жаль, в Україні це затемнення не буде видно, але всі охочі зможуть за ним спостерігати у режимі реального часу завдяки трансляції NASA на YouTube. Пік затемнення настане 20:18 за київським часом.

Коли буде велике сонячне затемнення і де його спостерігати українцямТак виглядатиме сонячне затемнення (фото: greatamericaneclipse.com)

Наступне затемнення відбудеться 2 жовтня 2024 року. Воно матиме форму кільцеподібного сонячного затемнення. Побачити його можна буде з південних регіонів Аргентини та Чилі, а також з острова Пасхи в південно-східній частині Тихого океану.

У наступні 10 років повні сонячні затемнення відбудуться:

  • 12 серпня 2026
  • 2 серпня 2027
  • 22 липня 2028
  • 25 листопада 2030
  • 30 березня 2033
  • 20 березня 2034

Як безпечно спостерігати за сонячним затемненням

Не варто прямо дивитись на Сонце, навіть під час часткового затемнення. Сонячне випромінювання під час затемнення є агресивним, тому тривале спостерігання за світилом може призвести до порушень зору. Якщо спостерігаєте за Сонцем без жодного захисту очей, то робіть це не довше 15 секунд.

Найпростіший ефективний фільтр сонячних променів - стара фотоплівка або якісні сонцезахисні окуляри.

А от за місячним затемненням спостерігати можна без жодного захисту, оскільки Місяць не випромінює світла, а лише відбиває його від Сонця.

Читайте також про те, як із Місяця виглядає сонячне затемнення: унікальні кадри NASA.

Раніше ми писали про те, що у п'ятницю 13-го до Землі наблизиться 300-метровий астероїд.

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