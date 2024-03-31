Коли буде велике сонячне затемнення і де його спостерігати українцям

Повне сонячне затемнення відбудеться 8 квітня 2024 року. Повна фаза триватиме 4 хвилини і 27 секунд, втім побачити це небесне явище можна буде лише в деяких частинах планети.

Про те, коли і де буде видно повне сонячне затемнення, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Де буде видно сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли молодий Місяць знаходиться точно між Землею та Сонцем і відкидає свою тінь на планету.

8 квітня буде саме повне сонячне затемнення. Повну фазу можна буде спостерігати у Мексиці, США і Канаді. Часткові фази затемнення буде у Північній Америці, а в Західній Європі і в Центральній Америці.

Астрономи заявляють, що це затемнення є повторенням повного сонячного затемнення, яке відбулося 29 березня 2006 року.

Також вони заявляють, що під час цього явища буде велика "сонячна корона", а в сам момент затемнення спостерігачі зможуть побачити на небосхилі комету 12P/Понса-Брукса. Її можна побачити і зараз у Північній півкулі на північному заході після заходу Сонця.

На жаль, в Україні це затемнення не буде видно, але всі охочі зможуть за ним спостерігати у режимі реального часу завдяки трансляції NASA на YouTube. Пік затемнення настане 20:18 за київським часом.

Так виглядатиме сонячне затемнення (фото: greatamericaneclipse.com)

Наступне затемнення відбудеться 2 жовтня 2024 року. Воно матиме форму кільцеподібного сонячного затемнення. Побачити його можна буде з південних регіонів Аргентини та Чилі, а також з острова Пасхи в південно-східній частині Тихого океану.

У наступні 10 років повні сонячні затемнення відбудуться:

12 серпня 2026

2 серпня 2027

22 липня 2028

25 листопада 2030

30 березня 2033

20 березня 2034

Як безпечно спостерігати за сонячним затемненням

Не варто прямо дивитись на Сонце, навіть під час часткового затемнення. Сонячне випромінювання під час затемнення є агресивним, тому тривале спостерігання за світилом може призвести до порушень зору. Якщо спостерігаєте за Сонцем без жодного захисту очей, то робіть це не довше 15 секунд.

Найпростіший ефективний фільтр сонячних променів - стара фотоплівка або якісні сонцезахисні окуляри.

А от за місячним затемненням спостерігати можна без жодного захисту, оскільки Місяць не випромінює світла, а лише відбиває його від Сонця.