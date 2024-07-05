Як готувати знамениту у всьому світі "курку жебрака": покроковий рецепт

Китайська кухня відома в усьому світі, і одна з страв, яка отримала міжнародне визнання - це Цзяо Хуа Цзи, так зване "курча жебрака". Однак, попри "бідну" назву, ця курка, запечена цілою в глині - смачна ресторанна страва.
Про те, як готувати "курку жебрака", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
За легендою, цю страву вперше побачив китайський імператор у жебрака - чоловік смажив курку, загорнувши її у глину. Коли імператор запитав жебрака, чому той використовує такий незвичний метод, жебрак відповів, що не має іншого посуду.
І запропонував розділити страву, не знаючи, що перед ним імператор. Однак курка виявилась настільки смачною - цільна глиняна форма зберегла весь сік та вологу - що імператор зберіг собі рецепт.
До того ж, за іншими чутками, після цієї страви політичні справи імператора налагодилися, тому така курка отримала і іншу назву: "щаслива курка жебрака".
Рецепт поширився країнами, зазнаючи змін та еволюціонуючи відповідно до вимог гігієни. Тепер, заради безпеки і зручності, зазвичай курку запікають у фользі або тісті, а не обмазують глиною. Експериментують і з начинкою, використовуючи навіть лобстери.
В цьому рецепті начинка досить традиційна - боби, імбир та цибуля. Для її приготування необхідно промити цибулю та відрізати білу частину стебла від зеленої - використовується лише біла.
Її необхідно розрізати навпіл вздовж, а потім так само розрізати кожну частину, щоб утворилося соломка.
Імбир потрібно нарізати скибочками, а їх - соломкою. За бажанням, з імбиру можна зняти шкірку.
Прокладіть інгредієнти разом з бобами до глибокої миски, влийте вино, додайте соуси, сіль, цукор та перець. Ретельно перемішайте.
Помийте курку зовні та всередині, видаліть гузку і зайвий жир. Всередину курки помістіть начинку разом з рідиною.
Перекладіть курку в глибоку форму спинкою донизу, залишивши на деякий час, щоб курка просочилася рідиною.
Потім переверніть курку та обмажте соусом. Після цього накрийте миску або форму та поставте в холодильник на 2 години, для маринування.
В цей час приготуйте тісто, в якому буде запікатися курка. Щоб воно не прилипло до птаха, курку загортають в лист лотоса, або ж просто в пергамент, використовуючи зелений чай для аромату.
За 30-40 хвилин до того, як будете витягати курку з холодильника, замість тісто. Для цього змішайте воду з борошном, за можливістю додавши рисову горілку.
Якщо її немає, не варто використовувати щось інше - це може зіпсувати тісто. Коли суміш буде більш-менш однорідною консистенції, загорніть тісто в харчову плівку і зачекайте пів години - за цей час тісто трохи виросте.
Підготуйте курку для запікання: на пергамент рівномірно висипте трохи зеленого чаю, покладіть курку і також присипте її чаєм. Щільно загорніть пергамент, рекомендують робити декілька шарів.
Розкачайте тісто на пласт завтовшки 1 см. Помістіть всередину пергамент з куркою і зліпіть краї тіста.
Розігрійте духовку до 200 градусів. Форму для випікання або деко застеліть фольгою, покладіть тісто з куркою і запікайте протягом 2 годин.
Зачекайте, доки тісто трохи охолоне, перекладіть все в глибоку миску, адже при знятті тіста та пергаменту з курки буде виділятися рідина.
Розбийте шар тіста, зніміть його разом з пергаментом - і можна насолоджуватись стравою.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: South China Morning Post, Український Wok Shop.