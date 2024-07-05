Как готовить знаменитую во всем мире "курицу нищего": пошаговый рецепт

Китайская кухня известна во всем мире, и одно из блюд, которое получило международное признание - это Цзяо Хуа Цзы, так называемый "цыпленок нищего". Однако, несмотря на "бедное" название, эта курица, запеченная целой в глине - вкусное ресторанное блюдо.
О том, как готовить "курицу нищего", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
По легенде, это блюдо впервые увидел китайский император у нищего - мужчина жарил курицу, завернув ее в глину. Когда император спросил нищего, почему тот использует такой необычный метод, нищий ответил, что у него нет другой посуды.
И предложил разделить блюдо, не зная, что перед ним император. Однако курица оказалась настолько вкусной - цельная глиняная форма сохранила весь сок и влагу - что император сохранил себе рецепт.
К тому же, по другим слухам, после этого блюда политические дела императора наладились, поэтому такая курица получила и другое название: "счастливая курица нищего".
Рецепт распространился по странам, претерпевая изменения и эволюционируя в соответствии с требованиями гигиены. Теперь, ради безопасности и удобства, обычно курицу запекают в фольге или тесте, а не обмазывают глиной. Экспериментируют и с начинкой, используя даже лобстеры.
В этом рецепте начинка достаточно традиционная - бобы, имбирь и лук. Для ее приготовления необходимо промыть лук и отрезать белую часть стебля от зеленой - используется только белая.
Ее необходимо разрезать пополам вдоль, а затем так же разрезать каждую часть, чтобы образовалась соломка.
Имбирь нужно нарезать ломтиками, а их - соломкой. По желанию, с имбиря можно снять шкурку.
Переложите ингредиенты вместе с бобами в глубокую миску, влейте вино, добавьте соусы, соль, сахар и перец. Тщательно перемешайте.
Помойте курицу снаружи и внутри, удалите гузку и лишний жир. Внутрь курицы поместите начинку вместе с жидкостью.
Переложите курицу в глубокую форму спинкой вниз, оставив на время, чтобы курица пропиталась жидкостью.
Затем переверните курицу и обмажьте соусом. После этого накройте миску или форму и поставьте в холодильник на 2 часа для маринования.
В это время приготовьте тесто, в котором будет запекаться курица. Чтобы она не прилипла к птице, курицу заворачивают в лист лотоса, или просто в пергамент, используя зеленый чай для аромата.
За 30-40 минут до того, как будете вытаскивать курицу из холодильника, замесите тесто. Для этого смешайте воду с мукой, по возможности добавив рисовую водку.
Если ее нет, не стоит использовать что-то другое - это может испортить тесто. Когда смесь будет более или менее однородной консистенции, заверните тесто в пищевую пленку и подождите полчаса - за это время тесто немного вырастет.
Подготовьте курицу для запекания: на пергамент равномерно высыпьте чуть-чуть зеленого чая, положите курицу и также присыпьте ее чаем. Плотно заверните пергамент, советуют делать несколько слоев.
Раскатайте тесто на пласт толщиной 1 см. Поместите внутрь пергамент с курицей и слепите края теста.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Форму для выпечки или противень застелите фольгой, положите тесто с курицей и запекайте в течение 2 часов.
Подождите пока тесто немного остынет, переложите все в глубокую миску, ведь при снятии теста и пергамента с курицы будет выделяться жидкость.
Разбейте пласт теста, снимите его вместе с пергаментом - и можно наслаждаться блюдом.
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При написании материала использовались следующие источники: South China Morning Post, Український Wok Shop.