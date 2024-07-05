Як готувати знамениту у всьому світі "курку жебрака": покроковий рецепт

Китайська кухня відома в усьому світі, і одна з страв, яка отримала міжнародне визнання - це Цзяо Хуа Цзи, так зване "курча жебрака". Однак, попри "бідну" назву, ця курка, запечена цілою в глині - смачна ресторанна страва.

Що потрібно для курки жебрака

Для того, щоб приготувати курку за цим рецептом, потрібні наступні продукти:

курка - 1 шт. (приблизно 1,3 кг);

борошно пшеничне - 1 кг,

холодна кип'ячена вода - 500 мл;

кулінарне рисове Шаосінське вино - 2 ст. л.,

китайська рисова горілка - 2 ст. л.;

ферментовані чорні боби - 2 ст. л.;

свіжий імбир - відрізок завдовшки 2-3 см,

зелена цибуля - 2-3 стебла;

цукор - 1 ч. л.;

світлий соєвий соус - 2 ст. л.;

устричний соус - 2 ст. л.;

сіль - 1 ч. л.;

мелений перець - 0,25 ч. л.;

сушений лист лотоса - 1 шт. або жменя зеленого чаю без ароматизаторів.

Як готувати курку жебрака

За легендою, цю страву вперше побачив китайський імператор у жебрака - чоловік смажив курку, загорнувши її у глину. Коли імператор запитав жебрака, чому той використовує такий незвичний метод, жебрак відповів, що не має іншого посуду.

І запропонував розділити страву, не знаючи, що перед ним імператор. Однак курка виявилась настільки смачною - цільна глиняна форма зберегла весь сік та вологу - що імператор зберіг собі рецепт.

До того ж, за іншими чутками, після цієї страви політичні справи імператора налагодилися, тому така курка отримала і іншу назву: "щаслива курка жебрака".

Рецепт поширився країнами, зазнаючи змін та еволюціонуючи відповідно до вимог гігієни. Тепер, заради безпеки і зручності, зазвичай курку запікають у фользі або тісті, а не обмазують глиною. Експериментують і з начинкою, використовуючи навіть лобстери.

В цьому рецепті начинка досить традиційна - боби, імбир та цибуля. Для її приготування необхідно промити цибулю та відрізати білу частину стебла від зеленої - використовується лише біла.

Її необхідно розрізати навпіл вздовж, а потім так само розрізати кожну частину, щоб утворилося соломка.

Імбир потрібно нарізати скибочками, а їх - соломкою. За бажанням, з імбиру можна зняти шкірку.

Прокладіть інгредієнти разом з бобами до глибокої миски, влийте вино, додайте соуси, сіль, цукор та перець. Ретельно перемішайте.

Помийте курку зовні та всередині, видаліть гузку і зайвий жир. Всередину курки помістіть начинку разом з рідиною.

Перекладіть курку в глибоку форму спинкою донизу, залишивши на деякий час, щоб курка просочилася рідиною.

Потім переверніть курку та обмажте соусом. Після цього накрийте миску або форму та поставте в холодильник на 2 години, для маринування.

В цей час приготуйте тісто, в якому буде запікатися курка. Щоб воно не прилипло до птаха, курку загортають в лист лотоса, або ж просто в пергамент, використовуючи зелений чай для аромату.

За 30-40 хвилин до того, як будете витягати курку з холодильника, замість тісто. Для цього змішайте воду з борошном, за можливістю додавши рисову горілку.

Якщо її немає, не варто використовувати щось інше - це може зіпсувати тісто. Коли суміш буде більш-менш однорідною консистенції, загорніть тісто в харчову плівку і зачекайте пів години - за цей час тісто трохи виросте.

Підготуйте курку для запікання: на пергамент рівномірно висипте трохи зеленого чаю, покладіть курку і також присипте її чаєм. Щільно загорніть пергамент, рекомендують робити декілька шарів.

Розкачайте тісто на пласт завтовшки 1 см. Помістіть всередину пергамент з куркою і зліпіть краї тіста.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Форму для випікання або деко застеліть фольгою, покладіть тісто з куркою і запікайте протягом 2 годин.

Зачекайте, доки тісто трохи охолоне, перекладіть все в глибоку миску, адже при знятті тіста та пергаменту з курки буде виділятися рідина.

Розбийте шар тіста, зніміть його разом з пергаментом - і можна насолоджуватись стравою.