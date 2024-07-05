Как готовить знаменитую во всем мире "курицу нищего": пошаговый рецепт

Китайская кухня известна во всем мире, и одно из блюд, которое получило международное признание - это Цзяо Хуа Цзы, так называемый "цыпленок нищего". Однако, несмотря на "бедное" название, эта курица, запеченная целой в глине - вкусное ресторанное блюдо.

О том, как готовить "курицу нищего", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что нужно для курицы нищего

Для того чтобы приготовить курицу по этому рецепту, нужны следующие продукты:

курица - 1 шт. (приблизительно 1,3 кг);

мука пшеничная - 1 кг,

холодная кипяченая вода - 500 мл;

кулинарное рисовое Шаосинское вино - 2 ст. л.,

китайская рисовая водка - 2 ст. л.;

ферментированные черные бобы - 2 ст. л.;

свежий имбирь - отрезок в 2-3 см,

зеленый лук - 2-3 стебла;

сахар - 1 ч. л.;

светлый соевый соус - 2 ст. л.;

устричный соус - 2 ст. л.;

соль - 1 ч. л.;

молотый перец - 0,25 ч. л.;

сушеный лист лотоса - 1 шт. или горсть зеленого чая без ароматизаторов.

Как готовить курицу нищего

По легенде, это блюдо впервые увидел китайский император у нищего - мужчина жарил курицу, завернув ее в глину. Когда император спросил нищего, почему тот использует такой необычный метод, нищий ответил, что у него нет другой посуды.

И предложил разделить блюдо, не зная, что перед ним император. Однако курица оказалась настолько вкусной - цельная глиняная форма сохранила весь сок и влагу - что император сохранил себе рецепт.

К тому же, по другим слухам, после этого блюда политические дела императора наладились, поэтому такая курица получила и другое название: "счастливая курица нищего".

Рецепт распространился по странам, претерпевая изменения и эволюционируя в соответствии с требованиями гигиены. Теперь, ради безопасности и удобства, обычно курицу запекают в фольге или тесте, а не обмазывают глиной. Экспериментируют и с начинкой, используя даже лобстеры.

В этом рецепте начинка достаточно традиционная - бобы, имбирь и лук. Для ее приготовления необходимо промыть лук и отрезать белую часть стебля от зеленой - используется только белая.

Ее необходимо разрезать пополам вдоль, а затем так же разрезать каждую часть, чтобы образовалась соломка.

Имбирь нужно нарезать ломтиками, а их - соломкой. По желанию, с имбиря можно снять шкурку.

Переложите ингредиенты вместе с бобами в глубокую миску, влейте вино, добавьте соусы, соль, сахар и перец. Тщательно перемешайте.

Помойте курицу снаружи и внутри, удалите гузку и лишний жир. Внутрь курицы поместите начинку вместе с жидкостью.

Переложите курицу в глубокую форму спинкой вниз, оставив на время, чтобы курица пропиталась жидкостью.

Затем переверните курицу и обмажьте соусом. После этого накройте миску или форму и поставьте в холодильник на 2 часа для маринования.

В это время приготовьте тесто, в котором будет запекаться курица. Чтобы она не прилипла к птице, курицу заворачивают в лист лотоса, или просто в пергамент, используя зеленый чай для аромата.

За 30-40 минут до того, как будете вытаскивать курицу из холодильника, замесите тесто. Для этого смешайте воду с мукой, по возможности добавив рисовую водку.

Если ее нет, не стоит использовать что-то другое - это может испортить тесто. Когда смесь будет более или менее однородной консистенции, заверните тесто в пищевую пленку и подождите полчаса - за это время тесто немного вырастет.

Подготовьте курицу для запекания: на пергамент равномерно высыпьте чуть-чуть зеленого чая, положите курицу и также присыпьте ее чаем. Плотно заверните пергамент, советуют делать несколько слоев.

Раскатайте тесто на пласт толщиной 1 см. Поместите внутрь пергамент с курицей и слепите края теста.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Форму для выпечки или противень застелите фольгой, положите тесто с курицей и запекайте в течение 2 часов.

Подождите пока тесто немного остынет, переложите все в глубокую миску, ведь при снятии теста и пергамента с курицы будет выделяться жидкость.

Разбейте пласт теста, снимите его вместе с пергаментом - и можно наслаждаться блюдом.