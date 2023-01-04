Як готувати смачно, корисно та не витрачати багато часу: топ-5 ефективних способів

Як готувати швидко та корисно

Сплановане меню

Експерт радить завчасно планувати меню на тиждень. Це знімає навантаження з голови, тоді людина довго не думає, що готувати.

Продукти на тиждень

Необхідно за спланованим меню купувати тільки певні продукти.

Підготувати заготовки

Зокрема, суттєво зменшить час готування такі завчасно зроблені заготовки:

заморозити овочі (вже нарізані кубиками чи натерті на терці);

заморозити нарізане м‘ясо (для різних типів приготування);

зробити домашні напівфабрикати (котлети, тефтелі);

заморозити ягоди.

"Це значно полегшує мені життя: дістала з морозильника, розморозила і швидко приготувала", - йдеться у повідомленні.⠀

Електроприлади

Деякі електроприлади суттєво полегшують приготування їжі. Наприклад, мультиварка готує швидко, є різні функції та режими, можна поставити їжу готуватись та зайнятися своїми справами.

Духовка також помітно економить час.

"Якщо є фінансова можливість, то посудомийка - ідеальна подруга на кухні", - додала нутриціолог.

Поєднати дві справи відразу

Зокрема, коли ви готуєте їжу, то не варто зациклюватися на приготуванні, а увімкнути щось для саморозвитку і паралельно слухати.

Тоді виходить, що ви і готуєте і паралельно розвиваєтеся.⠀

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