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Как готовить вкусно, полезно и не тратить много времени: топ-5 эффективных способов

Как быстро готовить еду (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Дела на кухне часто отнимают гораздо больше времени, чем хотелось бы, особенно если приходится готовить не для себя лично, а для всей семьи. Однако, есть некоторые способы, которые помогут готовить вкусно и быстро.

Об этом рассказала нутрициолог и терапевт Ольга Абдулоева-Барова в Instagram.

Как готовить быстро и полезно

Спланированное меню

Эксперт советует заблаговременно планировать меню на неделю. Это снимает нагрузку с головы, тогда человек долго не думает, что готовить.

Продукты на неделю

Необходимо по спланированному меню покупать только определенные продукты.

Подготовить заготовки

В частности, существенно уменьшит время приготовления такие заранее сделанные заготовки:

  • заморозить овощи (уже нарезанные кубиками или натертые на терке);
  • заморозить нарезанное мясо (для разных типов приготовления);
  • сделать домашние полуфабрикаты (котлеты, тефтели);
  • заморозить ягоды.

"Это значительно облегчает мне жизнь: достала из морозильника, разморозила и быстро приготовила", - говорится в сообщении.

Электроприборы

Некоторые электроприборы существенно облегчают приготовление пищи. Например, мультиварка готовит быстро, есть разные функции и режимы, можно поставить еду готовиться и заняться своими делами.

Духовка тоже заметно экономит время.

"Если есть финансовая возможность, то посудомойка - идеальная подруга на кухне", - добавила нутрициолог.

Совместить два дела сразу

В частности, когда вы готовите еду, то не стоит зацикливаться на приготовлении, а включить что-нибудь для саморазвития и параллельно слушать.

Тогда выходит, что вы и готовите и параллельно развиваетесь.⠀

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