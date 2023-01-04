Как готовить вкусно, полезно и не тратить много времени: топ-5 эффективных способов

Как готовить быстро и полезно

Спланированное меню

Эксперт советует заблаговременно планировать меню на неделю. Это снимает нагрузку с головы, тогда человек долго не думает, что готовить.

Продукты на неделю

Необходимо по спланированному меню покупать только определенные продукты.

Подготовить заготовки

В частности, существенно уменьшит время приготовления такие заранее сделанные заготовки:

заморозить овощи (уже нарезанные кубиками или натертые на терке);

заморозить нарезанное мясо (для разных типов приготовления);

сделать домашние полуфабрикаты (котлеты, тефтели);

заморозить ягоды.

"Это значительно облегчает мне жизнь: достала из морозильника, разморозила и быстро приготовила", - говорится в сообщении.

Электроприборы

Некоторые электроприборы существенно облегчают приготовление пищи. Например, мультиварка готовит быстро, есть разные функции и режимы, можно поставить еду готовиться и заняться своими делами.

Духовка тоже заметно экономит время.

"Если есть финансовая возможность, то посудомойка - идеальная подруга на кухне", - добавила нутрициолог.

Совместить два дела сразу

В частности, когда вы готовите еду, то не стоит зацикливаться на приготовлении, а включить что-нибудь для саморазвития и параллельно слушать.

Тогда выходит, что вы и готовите и параллельно развиваетесь.⠀

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