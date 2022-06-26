Как за 10 минут приготовить на сковороде альтернативу пицце из простейших продуктов
Если хочется себя побаловать вкусным блюдом наподобие пиццы, можно быстро, по простому рецепту и с минимальными требованиями по продуктам, которые есть в холодильнике, приготовить на сковороде аппетитный открытый пирог.
Об этом передает "Prosto Way".
На приготовление блюда потребуется всего десять минут.
Для начинки можно брать любые ингредиенты, а основное правило для этого пирога - наличие сыра, которым можно посыпать их сверху, чтобы начинка запеклась под корочкой.
Что потребуется:
- яйца (достаточно 1 штуки),
- майонез (4 ложки),
- молоко (4 ложки),
- мука (6 ложек),
- соль (1 щепотка),
- ветчина (10 долек-кружочков),
- помидоры (1 штука),
- тертый сыр (50 грамм).
Как готовить
Делаем тесто: в миске взбиваем яйцо с помощью вилки, добавляем молоко и майонез, все ингредиенты нужно перемешать до однородной консистенции, после чего добавить соль и муку.
Готовим начинку: нарезаем ветчину соломкой, а помидоры - полукольцами, трем сыр на терке.
Приготовление на плите: когда сковорода на огне разогреется, льем растительное масло и выкладываем тесто, распределяя дном. Сверху потом нужно выложить ветчину и помидоры, и посыпать сыром. Готовим с закрытой крышкой, томим пирог на маленьком огне в течение 10 минут, пока сыр не расплавится.
Приятного аппетита!
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