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Как быстро приготовить много блинов: простой лайфхак

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Среда 15 декабря 2021 10:55
Как быстро приготовить много блинов: простой лайфхак Как быстро приготовить блины (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Блины пекут кулинары по всему миру. Богатство рецептов и возможных начинок для блинов поражает. Но для того, чтобы блин был тонким, нужно лить мало теста, и из-за этого весь процесс занимает много времени. Однако, существует простой лайфхак, который поможет нажарить блины быстро и вкусно.

Об этом говорится на сайте польского издания Pysznosci.

Для приготовления блинов понадобятся следующие ингредиенты:

  • мука - 1 стакан;
  • сахар - 1 столовая ложка;
  • соль - щепотка;
  • масло - 2 ст. л.;
  • яйца - 2 шт;
  • молоко - 2 стакана.

Способ приготовления:

Так, для начала нужно взять пустую пластиковую бутылку и лейку. Внутрь добавить все ингредиенты. Важно, чтобы посуда была полностью сухой.

Затем закройте бутылку и встряхните, чтобы все компоненты смешались.

Затем просто оттуда выливайте порционно тесто на сковородку.

Добавим, что готовую массу в бутылке можно хранить в холодильнике.

Как быстро приготовить много блинов: простой лайфхак

Как быстро приготовить много блинов: простой лайфхакКак быстро приготовить много блинов: простой лайфхакКак быстро приготовить много блинов: простой лайфхак

Как быстро приготовить блины (pysznosci)

Также такой способ подходит для любого типа теста и даже для панкейков.

Ингредиенты для панкейков:

  • мука - 1 стакан;
  • сахар - 2 ст. л;
  • разрыхлитель - 2 ч. л;
  • соль - щепотка;
  • масло растительное - 2 ст. л. й;
  • яйца -1 шт;
  • молоко -1 стакан.

Ранее мы сообщали, что нутрициолог дала топ-5 полезных начинок для блинов.

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