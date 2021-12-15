Как быстро приготовить много блинов: простой лайфхак
Блины пекут кулинары по всему миру. Богатство рецептов и возможных начинок для блинов поражает. Но для того, чтобы блин был тонким, нужно лить мало теста, и из-за этого весь процесс занимает много времени. Однако, существует простой лайфхак, который поможет нажарить блины быстро и вкусно.
Об этом говорится на сайте польского издания Pysznosci.
Для приготовления блинов понадобятся следующие ингредиенты:
- мука - 1 стакан;
- сахар - 1 столовая ложка;
- соль - щепотка;
- масло - 2 ст. л.;
- яйца - 2 шт;
- молоко - 2 стакана.
Способ приготовления:
Так, для начала нужно взять пустую пластиковую бутылку и лейку. Внутрь добавить все ингредиенты. Важно, чтобы посуда была полностью сухой.
Затем закройте бутылку и встряхните, чтобы все компоненты смешались.
Затем просто оттуда выливайте порционно тесто на сковородку.
Добавим, что готовую массу в бутылке можно хранить в холодильнике.
Как быстро приготовить блины (pysznosci)
Также такой способ подходит для любого типа теста и даже для панкейков.
Ингредиенты для панкейков:
- мука - 1 стакан;
- сахар - 2 ст. л;
- разрыхлитель - 2 ч. л;
- соль - щепотка;
- масло растительное - 2 ст. л. й;
- яйца -1 шт;
- молоко -1 стакан.
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