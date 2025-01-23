Как готовили борщ более 100 лет назад: рецепт самого известного блюда украинской кухни

Борщ - это не просто традиционное блюдо, а настоящий символ украинской кухни, передающийся из поколения в поколение. С годами рецепт и ингредиенты могли меняться, что делало каждый вариант блюда уникальным.

О том, как готовить борщ по рецепту 1913 года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Что нужно для борща

Для того, чтобы приготовить борщ по рецепту 1913 года, необходимы эти ингредиенты:

говядина - 500 г

курятина - 300 г

сало - 100 г

квас хлебный - 300 мл

свекольный квас (или отвар) - 2 л

свекла - 2 шт.

морковь - 1 шт.

картофель - 2 шт.

капуста - 1/2 шт.

лук - 1 шт.

фасоль - 200 г

яблоко - 1 шт.

зелень - по вкусу

Как готовить борщ по старинному рецепту

Для того, чтобы приготовить борщ по рецепту 1913 года, сначала отваривают мясо. Курятину и говядину положите в кастрюлю, залейте водой и доведите жидкость до кипения. Нарезать мясо на куски не нужно.

После того, как вода закипит, первый бульон необходимо слить. Промойте мясо кипяченой или питьевой водой и верните в кастрюлю. Залейте говядину и курятину хлебным и свекольным квасом.

По рецепту в борщ добавляли квашеную свеклу. Однако корнеплоды также можно отварить или запечь. После этого их нужно почистить от кожуры и нарезать соломкой.

Как готовить старинный борщ (скриншот / Кулінарні витівки)

Отваренную курятину вытащите из кастрюли, но говядину продолжайте варить. Также добавьте нарезанную свеклу, а через несколько минут - натертую морковь.

Фасоль нужно предварительно замочить на ночь. Однако можно использовать уже вареные или консервированные бобовые.

Картофель нужно почистить и нарезать на небольшие кусочки; добавьте ингредиент в борщ. После этого нарежьте на полоски и бросьте в борщ капусту. Перемешайте ингредиенты и варите блюдо на слабом огне.

Яблоко придает старинному борщу кислинку. Поэтому плод нужно тщательно помыть, удалить из него серединку с семенами, после чего добавить в борщ.

Сало положите в морозилку на несколько часов, а затем нарежьте на маленькие кубики. Лук почистите и измельчите ножом. Помойте, а затем обсушите и измельчите ножом зелень. Смешайте в макитре зелень, лук и сало и перетрите ингредиенты, добавив соль.

Как перетирать сало с зеленью (скриншот / Кулінарні витівки)

Когда мясо и другие продукты борща полностью отварятся, уберите из блюда яблоко и мясо. Мясо нарежьте на небольшие кусочки и положите их в кастрюлю с борщом. После этого бросьте перетертое сало с зеленью.

Перемешайте блюдо, доведите его до кипения - и старинный украинский борщ готов.