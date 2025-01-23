Как готовили борщ более 100 лет назад: рецепт самого известного блюда украинской кухни
Борщ - это не просто традиционное блюдо, а настоящий символ украинской кухни, передающийся из поколения в поколение. С годами рецепт и ингредиенты могли меняться, что делало каждый вариант блюда уникальным.
О том, как готовить борщ по рецепту 1913 года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".
Что нужно для борща
Для того, чтобы приготовить борщ по рецепту 1913 года, необходимы эти ингредиенты:
- говядина - 500 г
- курятина - 300 г
- сало - 100 г
- квас хлебный - 300 мл
- свекольный квас (или отвар) - 2 л
- свекла - 2 шт.
- морковь - 1 шт.
- картофель - 2 шт.
- капуста - 1/2 шт.
- лук - 1 шт.
- фасоль - 200 г
- яблоко - 1 шт.
- зелень - по вкусу
Как готовить борщ по старинному рецепту
Для того, чтобы приготовить борщ по рецепту 1913 года, сначала отваривают мясо. Курятину и говядину положите в кастрюлю, залейте водой и доведите жидкость до кипения. Нарезать мясо на куски не нужно.
После того, как вода закипит, первый бульон необходимо слить. Промойте мясо кипяченой или питьевой водой и верните в кастрюлю. Залейте говядину и курятину хлебным и свекольным квасом.
По рецепту в борщ добавляли квашеную свеклу. Однако корнеплоды также можно отварить или запечь. После этого их нужно почистить от кожуры и нарезать соломкой.
Как готовить старинный борщ (скриншот / Кулінарні витівки)
Отваренную курятину вытащите из кастрюли, но говядину продолжайте варить. Также добавьте нарезанную свеклу, а через несколько минут - натертую морковь.
Фасоль нужно предварительно замочить на ночь. Однако можно использовать уже вареные или консервированные бобовые.
Картофель нужно почистить и нарезать на небольшие кусочки; добавьте ингредиент в борщ. После этого нарежьте на полоски и бросьте в борщ капусту. Перемешайте ингредиенты и варите блюдо на слабом огне.
Яблоко придает старинному борщу кислинку. Поэтому плод нужно тщательно помыть, удалить из него серединку с семенами, после чего добавить в борщ.
Сало положите в морозилку на несколько часов, а затем нарежьте на маленькие кубики. Лук почистите и измельчите ножом. Помойте, а затем обсушите и измельчите ножом зелень. Смешайте в макитре зелень, лук и сало и перетрите ингредиенты, добавив соль.
Как перетирать сало с зеленью (скриншот / Кулінарні витівки)
Когда мясо и другие продукты борща полностью отварятся, уберите из блюда яблоко и мясо. Мясо нарежьте на небольшие кусочки и положите их в кастрюлю с борщом. После этого бросьте перетертое сало с зеленью.
Перемешайте блюдо, доведите его до кипения - и старинный украинский борщ готов.
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