Як економити на оплаті за світло, щоб при отриманні квитанції не бути в шоці

В Україні нещодавно підвищили тарифи на електроенергію. Щоб не бути в шоці при отриманні платіжки - потрібно розумно споживати та економити.
Як це зробити, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YASNO.
Ці поради не тільки дозволять вам менше платити за світло, а й економити електроенергію, що вкрай важливо робити у пікові години споживання: з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
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