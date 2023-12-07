UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як економити на оплаті за світло, щоб при отриманні квитанції не бути в шоці

Як економити на рахунках за світло (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні нещодавно підвищили тарифи на електроенергію. Щоб не бути в шоці при отриманні платіжки - потрібно розумно споживати та економити.

Як це зробити, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YASNO.

Як заощаджувати на світлі

  • Встановіть двозонний лічильник з набору Розумний Watt. Він допоможе вдвічі зменшити витрати на електроенергію, яку ви споживатимете за нічним тарифом, з 23:00 до 7:00.
  • Зменшіть загальне освітлення: замість люстр можна користуватися торшерами та настільними лампами.
  • Встановіть LED-лампи, які споживають до 10 разів менше електроенергії.
  • Завжди вимикайте з розетки прилади, якими не користуєтесь. Навіть у режимі “сну” вони споживають електроенергію.
  • За можливості знизьте температуру нагрівання бойлера.
  • Якщо у вас газова плита, користуйтесь нею замість мультиварки чи мікрохвильовки.

Ці поради не тільки дозволять вам менше платити за світло, а й економити електроенергію, що вкрай важливо робити у пікові години споживання: з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Також українцям нагадали, що зараз при замовленні набору Розумний Watt 10% від його вартості повертається на ваш бонусний рахунок у програмі лояльності YASNOЛОВ.

 

Як ми раніше писали, українцям розповіли, в яких місцях часто нав'язують непотрібні послуги.

До речі, боржникам із комуналки можуть заборонити виїзд за кордон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тарифи на ЖКГЕкономіка України