Українцям розповіли, в яких місцях часто нав'язують непотрібні послуги: способи захисту

В будь-якій сфері є додаткові послуги, але найкраще, коли вони безкоштовні і мають суто добровільний характер. Однак, коли людина на додачу отримує комплекс непотрібних продуктів - викликає справжній шок.

У яких місяцях найчастіше нав'язують непотрібні послуги, повідомили у Telegram -каналі "Захист прав споживачів".

Коли нав'язують послуги

Нав'язування додаткових платних послуг споживачеві досить поширене явище у сучасному світі. Є сфери, де найчастіше роблять пропозиції, від яких складно відмовитися:

нав’язування банківських послуг (видача зарплатної чи пенсійної картки разом із кредитною)

при оформленні кредиту співробітник банку примушує придбати кілька додаткових пакетів послуг, наприклад, страховку життя і здоров’я. Вам обіцяють можливість відмовитися від зайвих послуг пізніше, а потім не приймають заяву на відмову

при покупці страховки на авто, вам наполегливо рекомендують застрахувати власне життя і здоров'я

купуючи побутову техніку, ви отримуєте пропозицію налаштувати її прямо в магазині за винагороду

при оплаті послуг ЖКГ вимагають певну суму "за обслуговування" - при тому, що ви ніякими додатковими послугами не користувалися

Як людей змушують купити непотрібні послуги

Часто це роблять, коли грамотно використовують слабкі сторони людської натури:

лінь - споживач, як правило, не обтяжує себе читанням великих і свідомо нецікавих текстів. Це може бути як договір про надання банківських послуг, так і інструкція до побутової техніки

довірливість - у менеджера завжди готові "історії з життя" про користь подібного придбання

нерішучість - коли нечесні наміри цілком зрозумілі, але небажання вступати в конфлікт виявляється сильнішим

В яких місяцях бути уважними

Є певні місця, де потрібно бути особливо уважними, а саме:

в банках

зі стільниковими операторами (особливо якщо вам дзвонить представник оператора і пропонує змінити тариф)

зі страховими компаніями, автосалонами

в медичних установах (не тільки в платних клініках, а й у звичайній поліклініці лікар теж може спробувати запропонувати вам купити додаткову послугу)

Як уникнути нав’язування послуг

Варто уважно читати документи і доповнення до них, особливо класичний підступний дрібний шрифт.

Ніколи не укладайте угоду під впливом пропозиції, яка виникла раптово. Продавець вас може квапити і казати: "тільки сьогодні", "тільки зараз", "потрібно чим швидше". Однак, це свідчить лише про те, що угода може бути не зовсім чесною.

Якщо договори складні, не сподівайтеся на власні сили, зверніться до юриста для підписання паперів.

Необхідно пам'ятати, що ви можете відмовитися від запропонованих умов договору. Не соромтеся користуватися цим правом, якщо вас щось не влаштовує.

Перевіряйте заздалегідь репутацію фірми-продавця, читайте відгуки. На місці уточнюйте незрозумілі моменти.

Як захистити свої права

Згідно з Законом України "Про захист прав споживачів", постачальник послуги зобов'язаний вчасно і повністю проінформувати вас про майбутню покупку.

Разом з тим надавач послуг не має права змушувати вас купувати товар, як необхідне доповнення до того, що ви вже придбали. Усі збитки, яких зазнала людина повинні бути відшкодовані.

Однак, якщо непотрібна послуга вже куплена, ви маєте право не тільки відмовитися від неї, а й повністю відшкодувати свої збитки.

Складіть у двох примірниках претензію, вона пишеться в довільній формі, із зазначенням ваших контактів, номеру договору, переліку нав'язаних послуг, вимогою відшкодувати витрати.

Один примірник віднесіть в магазин особисто і простежте, щоб на ньому була поставлена позначка про те, що претензія прийнята.

Якщо протягом 30 днів ніхто не вийшов на зв'язок, варто написати скаргу до Держпродспоживслужби чи її територіального органу.