Как экономить на оплате за свет, чтобы при получении квитанции не быть в шоке

В Украине недавно повысили тарифы на электроэнергию. Чтобы не быть в шоке при получении платежки - нужно разумно потреблять и экономить.

Как это сделать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YASNO.

Как экономить на свете

Установите двухзонный счетчик из набора Умный Watt. Он поможет вдвое уменьшить расходы на электроэнергию, которую вы будете потреблять по ночному тарифу, с 23:00 до 7:00.

Уменьшите общее освещение: вместо люстр можно использовать торшеры и настольные лампы.

Установите LED-лампы, потребляющие до 10 раз меньше электроэнергии.

Всегда выключайте из розетки приборы, которыми не пользуетесь. Даже в режиме сна они потребляют электроэнергию.

По возможности снизьте температуру нагрева бойлера.

Если у вас газовая плита, пользуйтесь ею вместо мультиварки или микроволновки.

Эти советы не только позволят вам меньше платить за свет, но и экономить электроэнергию, что очень важно делать в пиковые часы потребления: с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Также украинцам напомнили, что сейчас при заказе набора Умный Watt 10% его стоимости возвращается на ваш бонусный счет в программе лояльности YASNOЛОВ.