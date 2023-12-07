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Как экономить на оплате за свет, чтобы при получении квитанции не быть в шоке

Как экономить на счетах за свет (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине недавно повысили тарифы на электроэнергию. Чтобы не быть в шоке при получении платежки - нужно разумно потреблять и экономить.

Как это сделать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YASNO.

Как экономить на свете

  • Установите двухзонный счетчик из набора Умный Watt. Он поможет вдвое уменьшить расходы на электроэнергию, которую вы будете потреблять по ночному тарифу, с 23:00 до 7:00.
  • Уменьшите общее освещение: вместо люстр можно использовать торшеры и настольные лампы.
  • Установите LED-лампы, потребляющие до 10 раз меньше электроэнергии.
  • Всегда выключайте из розетки приборы, которыми не пользуетесь. Даже в режиме сна они потребляют электроэнергию.
  • По возможности снизьте температуру нагрева бойлера.
  • Если у вас газовая плита, пользуйтесь ею вместо мультиварки или микроволновки.

Эти советы не только позволят вам меньше платить за свет, но и экономить электроэнергию, что очень важно делать в пиковые часы потребления: с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Также украинцам напомнили, что сейчас при заказе набора Умный Watt 10% его стоимости возвращается на ваш бонусный счет в программе лояльности YASNOЛОВ.

 

Как мы раньше писали, украинцам рассказали, в каких местах часто навязывают ненужные услуги.

Кстати, должникам из коммуналки могут запретить выезд за границу.

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