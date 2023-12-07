Как экономить на оплате за свет, чтобы при получении квитанции не быть в шоке

В Украине недавно повысили тарифы на электроэнергию. Чтобы не быть в шоке при получении платежки - нужно разумно потреблять и экономить.
Как это сделать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YASNO.
Эти советы не только позволят вам меньше платить за свет, но и экономить электроэнергию, что очень важно делать в пиковые часы потребления: с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
Также украинцам напомнили, что сейчас при заказе набора Умный Watt 10% его стоимости возвращается на ваш бонусный счет в программе лояльности YASNOЛОВ.
Как мы раньше писали, украинцам рассказали, в каких местах часто навязывают ненужные услуги.
Кстати, должникам из коммуналки могут запретить выезд за границу.