Як економити електроенергію і не страждати: дієві поради

Що споживає найбільше енергії?

Пік споживання електроенергії припадає на вечірні години з 18:00 до 23:00, коли працюють здебільшого побутові прилади.

Найбільш енерговитратними є такі прилади:

електрообігрівач

бойлер

кухонна електроплита

мікрохвильова піч

пральна машина

електрична духова шафа

електрочайник (кавоварка)

праска

посудомийна машина

кондиціонер

зарядні пристрої

пилотяг

комп’ютер

телевізор

Як скоротити споживання до мінімуму та не страждати?

Вимикайте за собою світло

Якщо в якійсь кімнаті вам більше не потрібне освітлення, вимикайте його, щоб лічильник не "мотав" зайве. Аналогічно вчиняйте з приладами, якими не користуєтесь.

Протирайте лампи, плафони та вікна

Пил і бруд можуть "пожирати" до 20% продукованого світла, через що ви вмикаєте його яскравіше. У результаті матимете додаткові кіловати за те, що можна було й не вмикати.

Не ставте в холодильник теплі страви

Для того, щоб підтримувати задану температуру їжі, холодильнику доведеться у два рази більше витрачати енергії для її охолодження.

Також не забувайте регулярно розморожувати холодильник

Наявність зайвого льоду на стінках підвищує енергоспоживання на 15-20%.

Переведіть бойлер на режим "економії"

Встановіть щоденну температуру 50-60 градусів. Один раз на тиждень підвищуйте її до 90 градусів на декілька годин, щоб запобігти появі бактерій всередині баку.

До того ж важливо своєчасно чистити бойлер від накипу

Якщо її забагато, прилад "тягне" вдвічі більше енергії, ніж міг би.

Перевірте потужність ваших пристроїв

Сучасні прилади зроблені таким чином, щоб споживати якомога менше електроенергії. До таких відносять техніку класу А++, А+ та А. Також можна використовувати класи В і С, а все, що нижче D не принесе ефективності.

Використовуйте пральні та посудомийні машини в режимі повного завантаження

При неповному приладу перевитрати електроенергії становитимуть близько 10-15 %.

Правильно експлуатуйте електрочайник

Кип'ятіть стільки води, скільки необхідно на цю мить. Важливо також своєчасно видаляти накип. Чайник з накипом проводить тепло у 30 разів гірше.