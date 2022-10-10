UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як економити електроенергію і не страждати: дієві поради

Правильне використання приладів допоможе добре зекономити (фото: pixabay.com)
Автор: Юлія Гаюк

Українців закликають економити електроенергію на випадок критичних ситуацій або аварійних відключень. Здебільшого це пов'язано з обстрілами росіянами наших ТЕЦ та інших об'єктів стратегічної інфраструктури.

Styler зібрав для вас поради, як економити електроенергію без школи собі.

Що споживає найбільше енергії?

Пік споживання електроенергії припадає на вечірні години з 18:00 до 23:00, коли працюють здебільшого побутові прилади.

Найбільш енерговитратними є такі прилади:

  • електрообігрівач
  • бойлер
  • кухонна електроплита
  • мікрохвильова піч
  • пральна машина
  • електрична духова шафа
  • електрочайник (кавоварка)
  • праска
  • посудомийна машина
  • кондиціонер
  • зарядні пристрої
  • пилотяг
  • комп’ютер
  • телевізор

Як скоротити споживання до мінімуму та не страждати?

Вимикайте за собою світло

Якщо в якійсь кімнаті вам більше не потрібне освітлення, вимикайте його, щоб лічильник не "мотав" зайве. Аналогічно вчиняйте з приладами, якими не користуєтесь.

Протирайте лампи, плафони та вікна

Пил і бруд можуть "пожирати" до 20% продукованого світла, через що ви вмикаєте його яскравіше. У результаті матимете додаткові кіловати за те, що можна було й не вмикати.

Не ставте в холодильник теплі страви

Для того, щоб підтримувати задану температуру їжі, холодильнику доведеться у два рази більше витрачати енергії для її охолодження.

Також не забувайте регулярно розморожувати холодильник

Наявність зайвого льоду на стінках підвищує енергоспоживання на 15-20%.

Переведіть бойлер на режим "економії"

Встановіть щоденну температуру 50-60 градусів. Один раз на тиждень підвищуйте її до 90 градусів на декілька годин, щоб запобігти появі бактерій всередині баку.

До того ж важливо своєчасно чистити бойлер від накипу

Якщо її забагато, прилад "тягне" вдвічі більше енергії, ніж міг би.

Перевірте потужність ваших пристроїв

Сучасні прилади зроблені таким чином, щоб споживати якомога менше електроенергії. До таких відносять техніку класу А++, А+ та А. Також можна використовувати класи В і С, а все, що нижче D не принесе ефективності.

Використовуйте пральні та посудомийні машини в режимі повного завантаження

При неповному приладу перевитрати електроенергії становитимуть близько 10-15 %.

Правильно експлуатуйте електрочайник

Кип'ятіть стільки води, скільки необхідно на цю мить. Важливо також своєчасно видаляти накип. Чайник з накипом проводить тепло у 30 разів гірше.

Раніше ми детально розповіли, що робити, якщо зникне інтернет.

А також читайте, звідки дізнаватися новини, якщо українське телебачення вимкнуть з ефіру.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕлектроенергіяТЭЦ