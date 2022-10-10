Як доглядати за шкірою в холоди, щоб вона не втратила красу і сяяння

5 коротких порад, як подбати про свою шкіру восени

Cтежте за вологістю повітря вдома

Ідеально - це 50-60. Зволожувач повітря з гігрометром - це must have у кожному домі.

Правильно купайтеся

Надавайте перевагу короткому купанню під не гарячим душем, а не годинні лежання в ванній (а якщо хочеться полежати подовше - додавайте емульсії для купання або олійки для купання ).

Після купання бережно промокуйте, а не розтирайте шкіру.

Зволожуйте

Робіть акцент на зволоженні. Після кожного купання зволожте тіло кремом. Кераміди в складі будуть плюсом, але обирайте ті, які подобаються і доступні по бюджету.

На вулицю тільки в рукавичках

На вулицю одягайте рукавички, щоб захистити від негоди. Шерстяні светри на голе тіло - погана ідея, тому краще під них одягнути майку чи футболку.

Бережіться від холоду

Якщо маєте подразнення на мороз - користуйтесь колд-кремами перед виходом на вулицю.

І пам'ятайте, що старіє не тільки обличчя, але і тіло, тому краще про нього дбати.