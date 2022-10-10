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Як доглядати за шкірою в холоди, щоб вона не втратила красу і сяяння

Фото: Як доглядати за шкірою восени і взимку (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

На дворі стає все холодніше і наша шкіра потребує особливого догляду. Навіть якщо ви не маєте проблем з нею, підтримувати тонус треба завжди - і не тільки обличчя. Руки, ноги, все тіло - все потребує ретельної уваги.

Про це розповіла лікар-дерматолог Вікторія Ахтарнія.

5 коротких порад, як подбати про свою шкіру восени

  • Cтежте за вологістю повітря вдома

Ідеально - це 50-60. Зволожувач повітря з гігрометром - це must have у кожному домі.

  • Правильно купайтеся

Надавайте перевагу короткому купанню під не гарячим душем, а не годинні лежання в ванній (а якщо хочеться полежати подовше - додавайте емульсії для купання або олійки для купання ).

Після купання бережно промокуйте, а не розтирайте шкіру.

  • Зволожуйте

Робіть акцент на зволоженні. Після кожного купання зволожте тіло кремом. Кераміди в складі будуть плюсом, але обирайте ті, які подобаються і доступні по бюджету.

  • На вулицю тільки в рукавичках

На вулицю одягайте рукавички, щоб захистити від негоди. Шерстяні светри на голе тіло - погана ідея, тому краще під них одягнути майку чи футболку.

  • Бережіться від холоду

Якщо маєте подразнення на мороз - користуйтесь колд-кремами перед виходом на вулицю.

І пам'ятайте, що старіє не тільки обличчя, але і тіло, тому краще про нього дбати.

Раніше ми писали про 7 щоденних речей, які псують і старять вашу шкіру.

Також читайте, які родимки у дітей можуть бути небезпечними.

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