Как ухаживать за кожей в холода, чтобы она не потеряла красоту и сияние

На дворе становится все холоднее и наша кожа нуждается в особом уходе. Даже если у вас нет проблем с ней, поддерживать тонус надо всегда – и не только лицо. Руки, ноги, все тело – все требует тщательного внимания.
Об этом рассказала врач-дерматолог Виктория Ахтарния.
Идеально – это 50-60. Увлажнитель воздуха с гигрометром – это must have в каждом доме.
Предпочитайте короткое купание под не горячим душем, а не часовые лежания в ванной (а если хочется полежать подольше – добавляйте эмульсии для купания или масла для купания).
После купания бережно промокните, а не растирайте кожу.
Делайте акцент на увлажнении. После каждого купания увлажните тело кремом. Керамиды в составе будут плюсом, но выбирайте те, которые нравятся и доступны по бюджету.
На улицу надевайте перчатки, чтобы защитить от непогоды. Шерстяные свитера на голое тело – плохая идея, поэтому лучше под них надеть майку или футболку.
Если у вас раздражение на мороз – пользуйтесь колд-кремами перед выходом на улицу.
И помните, что стареет не только лицо, но и тело, поэтому лучше о нем заботиться.
Раньше мы писали о 7 ежедневных вещах, которые портят и старят вашу кожу.
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