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7 щоденних речей, які псують і старять вашу шкіру: як цього уникнути

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Неділя 09 жовтня 2022 09:42
7 щоденних речей, які псують і старять вашу шкіру: як цього уникнути Фото: Як уникнути старіння і псування шкіри (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Звісно з роками ніхто з нас не стає молодшим, але тонус нашої шкіри ми можемо підтримувати протягом життя.

Що псує наш зовнішній вигляд, і як цього уникнути, розповіли лікарі з DOC.UA.

Основні причини, через які псується шкіра:

  • Неякісна косметика
  • Нестача сну
  • Куріння
  • Погода
  • Алкоголь
  • Стрес
  • Процес старіння

Як покращити вашу шкіру

Захищайте шкіру від сонця. Щодня перед виходом на вулицю наносьте сонцезахисний крем.

Регулярно очищуйте шкіру.

Використовуйте засоби для догляду, які відповідають потребам вашої шкіри.

Регулярно періть постіль та рушники.

Дбайливо ставтеся до своєї шкіри: використовуйте м'які очищувальні засоби, мийтеся в теплій, а не гарячій воді, використовуйте крем, лосьйон або гель під час гоління, а також чисту гостру бритву.

Киньте курити.

Дотримуйтесь здорової дієти, їжте багато фруктів, овочів, цільного зерна, нежирних білків.

Пийте багато рідини.

Керуйте стресом.

Зверніться до сертифікованого дерматолога, якщо вам не подобається якість вашої шкіри.

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