Як дізнатися суму компенсації за знищене житло під час війни

Як порахувати розмір компенсації за житло

Волонтерський проєкт "Поверни своє" запустив дуже зручний калькулятор для власників зруйнованого житла. На сайті необхідно ввести параметри й калькулятор сам видасть вам суму компенсації, яку ви можете отримати.

Як ним скористатися:

Спочатку вам потрібно вибрати тип зруйнованої нерухомості – квартира чи приватний будинок.

Далі потрібно вказати основні параметри нерухомості:

Регіон, площа житла, період будівництва, кількість кімнат

І останній крок – ознайомитися з розрахунком суми компенсації.

Автори проєкту розповіли, що в основу онлайн-калькулятора було закладено 2 формули із встановленими нормативами, показниками та коефіцієнтами.

Найближчим часом із ними працюватимуть компенсаційні комісії на місцях, визначаючи розмір компенсації для житлових сертифікатів.

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Що потрібно для отримання житлового сертифікату через "Дію":

бути єдиним власником житла.

зареєструвати майно у Держреєстрі прав (ДРРП), якщо воно не зареєстроване.

мати нерухомість на підконтрольній Україні території.

повідомити про пошкоджене майно у "Дії".

подати заяву про "єВідновлення" у додатку.

Після цього спеціальна комісія огляне об'єкт та визначить суму компенсації. Далі буде видано сертифікат для купівлі житла, з яким слід звернутися до ЦНАПу або до нотаріуса та відмовитися від прав на зруйноване житло. Знищена нерухомість буде замінена на нову, на яку отримаєте право власності.