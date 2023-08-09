Українці не можуть розрахуватися грошима на картках "єВідновлення": що сталося

В Україні вже розпочала діяти програма "єВідновлення", яка має на меті допомогти власникам пошкодженого чи знищеного внаслідок бойових дій житла відновити його. Однак деякі банківські установи блокують рахунки та не дозволяють сплачувати оформленими картками.

Про це йдеться у відгуках користувачів на Мінфін.

Що сталося

Користувач зареєстрував свою картку "єВідновлення" у monobank, але сама банківська установа заблокувала можливість розрахунку цією карткою.

За словами коментатора, він два тижні не може розрахуватися за вхідні двері, а за цей час обрана модель подорожчала на 1 500 гривень.

"Монобанк буде це компенсувати? Всі умови програми "єВідновлення" виконані й з боку клієнта, і з боку продавців. Йде блокування саме зі сторони банку. У цих же магазинах без проблем розраховуються картками "єВідновлення" інших банків. То якого біса, Монобанк?!" - обурюється клієнт.

Про ситуацію стало відомо 27 липня. З того часу відповіді на звернення в службу підтримки не дають результату. Замість реальної допомоги клієнт отримує лише шаблонні банківські відповіді.

Скарга на блокування картки "єВідновлення" у monobank (скриншот: minfin.com.ua)

Програма "єВідновлення" вже доступна в Україні

Вона складається з двох етапів. На першому українці, чиє житло зазнало пошкоджень, отримували гроші на ремонт.

Зараз розпочалося тестування другого етапу, відповідно до якого мешканці зруйнованих помешкань на Київщині можуть розраховувати на фінансову підтримку.

Зареєструватися на програму можна за цим посиланням.

Після того, як завершиться бета-тестування, компенсація за домівку буде доступна для всіх населених пунктів, які підконтрольні Україні. Наступним кроком допомогу розширять для майна на тимчасово окупованих територіях.

Як подати заявку в "Дії"

Зайдіть у застосунок

Перейдіть у меню "Послуги"

Оберіть опцію "єВідновлення"

Відкрийте картку, куди будуть нараховані кошти

Як подати заявку на отримання допомоги в "Дії" (скриншоти: Styler)

Обрати банк можна один із запропонованих:

ПриватБанк

monobank

ПУМБ

Абанк

Sense Bank

Райффайзен Банк

sportbank

izibank

Зауважте, що грошима можна розраховуватися лише за будівельні матеріали чи послуги бізнес-партнерів. Витратити їх потрібно протягом 12 місяців з моменту отримання, інакше кошти повернуться до державного бюджету.