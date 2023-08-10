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Как узнать сумму компенсации за уничтоженное жилье во время войны

Как быстро посчитать суммку компенсации за утраченное жилье (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

В Украине с 1 августа начали принимать заявки от собственников полностью разрушенной в результате боевых действий недвижимости. Граждане Украины, которые лишились жилья из-за войны, могут получить жилищный сертификат для покупки нового дома или квартиры.

Как посчитать размер компенсации, который будет указываться в сертификате и что нужно для получения сертификата - читайте ниже.

Как посчитать размер компенсации за жилье

Волонтерский проект "Поверни своє" запустил очень удобный калькулятор для собственников разрушенного жилья. На сайте необходимо ввести параметры, и калькулятор сам выдаст вам сумму компенсации, которую вы можете получить.

Как им воспользоваться:

Сначала вам нужно выбрать тип разрушенной недвижимости - квартира или частный дом.

Далее нужно указать основные параметры недвижимости:

Регион, площадь жилья, период строительства, количество комнат

И последний шаг - ознакомиться с расчетом суммы компенсации.

Авторы проекта рассказали, что в основу онлайн-калькулятора были заложены 2 формулы с установленными нормативами, показателями и коэффициентами.

В ближайшее время с ними будут работать компенсационные комиссии на местах, определяя размер компенсации для жилищных сертификатов.

Скриншот

Что нужно для получения жилищного сертификата через "Дію":

  • быть единственным собственником жилья.
  • зарегистрировать имущество в Госреестре прав (ГРРП), если оно не зарегистрировано.
  • иметь недвижимость на подконтрольной Украине территории.
  • сообщить о поврежденном имуществе в "Дії".
  • подать заявление о "єВідновленні" в приложении.

После этого специальная комиссия осмотрит объект и определит сумму компенсации. Далее будет выдан сертификат для покупки жилья, с которым следует обратиться в ЦНАП или к нотариусу и отказаться от прав на разрушенное жилье. Уничтоженная недвижимость будет заменена новой, на которую получите право собственности.

Кстати, ранее мы писали о том, что у владельцев карт "еВідновлення" возникли проблемы с оплатой услуг.

А также мы рассказывали о том, кто может воспользоваться льготами на жилье по программе "еОселя".

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