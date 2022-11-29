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Як дізнатися точний розмір каблучки без примірки: прості та дієві способи

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Вівторок 29 листопада 2022 18:35
Як дізнатися точний розмір каблучки без примірки: прості та дієві способи Як дівзнатись точний розмір каблучки (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Золота каблучка - чудовий подарунок для важливих у житті людей. Однак навіть про найближчих неможливо знати все, аж до дрібниць. Але, на щастя, є способи, які допоможуть дізнатись точний розмір каблучки, щоб не зіпсувати сюрприз.

Що допоможе визначити точний розмір кільця, щоб воно не спадало і не тиснуло - читайте нижче.

Зокрема, розмір прикраси збігається з діаметром пальця в міліметрах. У багатьох виробників градація становить 0,5 мм.

Наприклад, якщо діаметр пальця становить 17,3 мм, то розмір кільця - 17,5.

Які способи допоможуть

Нитка

Для початку потрібно виміряти діаметр пальця за допомогою нитки. Нею обертають навколо пальця, роблять позначку і відрізок вимірюють лінійкою.

Так отримують довжину окружності пальця. Після цього отримане число потрібно розділити на 3,14, щоб отримати діаметр.

Результат може бути неточним, якщо вимірювати в спеку, після душу або занять спортом. Все тому, що результат може вийти трохи більшим, ніж є насправді.

Старе кільце

Часто подарунок вибирають потай, щоб зробити приємний сюрприз. В цьому випадку використовують старе кільце близької людини. Прикрасу кладуть на аркуш паперу і обводять з внутрішньої сторони.

Важливо робити це акуратно, щоб результат був максимально точним. Далі залишається взяти лінійку і виміряти діаметр кола.

Можна визначити за зростом та розміром одягу

Також можна спробувати визначити розмір з огляду на фігуру і статуру людини. Такий спосіб не найточніший, і допоможе дізнатися тільки в якому діапазоні знаходиться необхідний розмір. Зокрема, дівчатам зі зростом:

  • до 1.70 сантиметрів, і вагою до 60 кілограмів підходять каблучки 16-17, 5 розміру;
  • жінкам вище 1.70 сантиметрів і понад 60 кілограмів - від 18 до 19,5.

Окрім того, приблизно можна визначити за розміром одягу:

  • розмір S - кільце 15-17,5;
  • одяг М - 17-18;
  • L відповідає каблучці 17,5 - 19;
  • XL - кільця понад 19 розміру.

Раніше ми повідомляли, як доглядати за каблучкою, щоб вона була чистою та блискучою протягом багатьох років.

Також ми писали, чому срібло темніє і як це швидко виправити.

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