Як доглядати за каблучкою, щоб вона була чистою та блискучою протягом багатьох років

Каблучки радують своїх власниць красою та підходять для повсякденного носіння. Однак, їх догляд має виходити за рамки простого чищення та полірування. За ним важливо ретельно слідкувати та навіть знімати кільце у деяких випадках.

Зазвичай люди намагаюся зробити все можливе, щоб кільце довгий період мало такий же вигляд. Аби зберегти його блискучим протягом багатьох років, варто дотримуватись кількох порад.

Як доглядати

Не чистьте самостійно

Важливо пам'ятати, що різні метали та каміння потребують різних типів очисних розчинів. Тому не можна чистити каблучку випадковим розчином вдома.

Краще віднести свій дорогоцінний перстень до професіоналів, які зможуть очистити його за допомогою належного догляду.

Побутова хімія

Коли ви піддаєте каблучку впливу шкідливих хімічних речовин, наприклад, побутових мийних розчинів, вона може втратити свій блиск. Тому її краще знімати.

Також рекомендується знімати каблучку, коли наносите лосьйон і сонцезахисний крем, адже це також може пошкодити її.

Знімайте під час виконання фізичної роботи

Знімайте каблучку під час роботи в саду, тренування, переміщення меблів або навіть миття посуду. Суть полягає в тому, щоб обручку не зношувати.

Можна спробувати накинути кільце на ланцюжок як медальйон, якщо хочете тримати його поруч.

Не торкайтесь каменю

Якщо ви хочете зняти або надіти каблучку, то тримайте її з обох боків, а не хапайте за центральний камінь. Все тому, що діаманти мають властивість притягувати багато пилу, бруду та жиру. Таким чином ви можете його забруднити і кільце більше не буде сяяти.

Кільцевий посуд

Тримайте тарілки з кільцями в місцях у будинку, де ви швидше за все, зняли б каблучку для практичного заняття або просто для того, щоб зберегти її в безпеці. Поставте одну тарілку біля ліжка й одну на кухні.