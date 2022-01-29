Почему серебро темнеет и как это быстро исправить: эти советы действительно работают!

Но у серебра есть одна неприятная особенность – металл со временем темнеет и теряет свою яркость. Обычно темнеет серебро по важным причинам и от этой напасти есть спасение.

Серебро с древних времен считается магическим металлом. Именно из серебра делали самые мощные амулеты от злых сил. Актуально серебро и сейчас.

Почему серебро темнеет и как быстро это можно исправить – читайте ниже.

Почему серебро темнеет

Серебро является некоторым проводником энергии и попав в биополе человека может не только оберегать своего владельца, но и развивать духовно. Также серебро принимает на себя удары негативной энергии, попытки заговора или сглаза и именно поэтому начинает темнеть.

При постоянном контакте с кожей нездорового человека – серебро становится блеклым и может давать черноту.

Ученые объясняют потемнение серебра немного проще: в серебряные украшения часто добавляют медь, которая в контакте с серой дает темный налет. В составе человеческого пота есть много сульфатов, которые являются солями серной кислоты.

Поэтому не стоит удивляться, если вы летом активно потеете и при этом серебряные украшения начинают активно окисляться.

Чаще всего серебро начинает темнеть:

если вы его носите во время интенсивных физических нагрузок

в периоды сильного стресса (во время переживаний потоотделение усиливается, а с ним и количество сульфатов на коже)

в странах или городах с сильной влажностью воздуха

при контактах с химическими средствами

при болезнях печени и почек

при нарушении гормонального фона (в том числе и во время беременности)

Эксперты рекомендуют не носить серебро в бассейны и спортзалы, а при уборке с использованием химии надевать перчатки или снимать все украшения.

Если есть подозрение на проблемы со здоровьем и серебро начало быстро темнеть – сходите к врачу.

Как почистить серебро

Для чистки серебра отлично подходят подручные домашние средства: нашатырный спирт, сода, уксус, лимонная кислота, зубная паста.

1. Возьмите две столовых ложки нашатырного спирта и разведите в литре воды. Можно добавить перекись водорода. В раствор положите почерневшие серебряные изделия и оставьте на 15 минут. Потом протрите губкой или щеткой.

2. Возьмите 2 ст. ложки соды и 2 стакана воды, размешайте и поставьте на огонь. Потом опустите в воду серебро и маленький кусочек фольги. Оставьте на 15 минут, а потом промойте чистой водой.

3. Возьмите 100 г лимонной кислоты, добавьте 500 мл воды и поставьте на водяную баню. Положите серебро в воду, а сверху – кусочек медной проволоки. Кипятить нужно 30 минут, а потом просто прополоскать водой.

4. Нанесите на тряпочку немного столового уксуса и протрите серебро.

5. Возьмите обычную зубную пасту и старую щетку. Украшения слегка намочите и нанесите щеткой зубную пасту. Можно использовать зубной порошок. Потрите. Потом прополощите в чистой воде. Этот способ помогает очистить даже старое потемневшее серебро.