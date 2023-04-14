Як діяти під час повеней: правила, які рятують життя

Останнім часом в Україні значно підвищився рівень води в річках. Це явище регіонально вже призводить до підтоплень житлових будинків. Оскільки вода ще не відступає, а дощі не припиняються, українцям варто знати, що робити під час повені.
Алгоритм дій, який врятує життя - читайте нижче в матеріалі Styler.
Якщо вода прибуває поступово, у вас буде час для підготовки, пошуку інформації та щоб зібрати всі необхідні речі:
При цьому не нехтуйте порадами та вказівками, які звучатимуть по радіо або телебаченню.
У випадку, коли повінь сталася неочікувано, і ви не були готовими, робіть таким чином:
Якщо ви впали у воду, зніміть з себе важкий одяг і взуття, відшукайте поблизу предмети, завдяки яким можна залишитися на плаву.
Нагадаємо, що внаслідок весняної повені на Київській ГЕС піднявся рівень води у Дніпрі.
В Укргідрометцентрі кажуть, що протягом 13-14 квітня у Києві та Вишгородському, Броварському, Бориспільському районах оголошено другий рівень небезпеки помаранчевого кольору.
У Києві вже спостерігають локальні підтоплення
Уже зараз часткові підтоплення можна спостерігати біля берегів річок.
Варто зазначити, що не у всіх регіонах України ситуація однакова. Якщо в Київ вода прибуває, то в Херсоні - навпаки. Рівень води в Каховській ГЕС впав на 1,5 метра. Експерти кажуть, що це наслідки перебування там окупантів.
Раніше ми розповідали, які райони столиці можуть зазнати підтоплень.
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