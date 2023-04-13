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Розмило дамбу. В Іванкові Київської області трапився паводок (фото, відео)

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Київська область, Четвер 13 квітня 2023 15:35
Розмило дамбу. В Іванкові Київської області трапився паводок (фото, відео) Фото: в Іванкові Київської області трапився потоп 13 квітня (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 13 квітня, в Іванкові (Вишгородський район, Київської області) через значні опади розмило дамбу. Водою підтопило дві вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"У селищі Іванків внаслідок тривалих дощових опадів розмило дамбу місцевого ставка, вода впала у річку, яка проходить неподалік жилих вулиць", - розповів він, додавши, що підтопило дві вулиці.

За його словами, наразі поліцейські та ДСНС всіляко сприяють місцевим жителям подолати лихо, працюють відповідні служби по очищення водовідвідних каналів.

"Рівень води поступово знижується", - додав Нєбитов.

Як повідомлялось, жителів Києва та низки областей попередили про можливі підтоплення доріг та будинків. Загроза підтоплення ймовірна у період з 13 до 17 квітня.

Нагадаємо, у вівторок, 4 квітня, у Краматорську зазнала пошкоджень частина дамби. Затопило 260 будинків на 30 вулицях, довелося евакуювати місцевих жителів, які мешкають у зоні підтоплення. Крім того, на одному зі ставків було частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого і відбулося неконтрольоване скидання води. Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. Водночас ДСНС врятувала 3 людини, ще 14 були евакуйовані, з них 2 дітей.

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