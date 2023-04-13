Весняний паводок. Киянам розповіли, де може підтопити

У Києві та області внаслідок опадів можливі підтоплення у низці районів. Українцям необхідно дотримуватись кількох порад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram .

"Про всяк випадок, підготуйте цінні речі та документи, якщо доведеться на якийсь час покинути будинок. Також подбайте про домашніх тварин", - зазначають у КМДА.

Жителів перерахованих районів просять перенести найцінніші речі на верхні поверхи будівель або горища і бути готовими відключити електрику, газ, всі побутові прилади.

У КМДА уточнюють, що очікувані максимальні рівні підтоплень не загрожують промисловим об'єктам та житловим масивам.

На тлі такої погоди підтоплення може розпочатися в районах:

Як зазначають у відомстві, наприкінці квітня-початку травня у столиці очікуються сильні дощі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що загроза підтоплень також є і в Чернігівській області.

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