Как действовать во время наводнений: правила, спасающие жизнь

В последнее время в Украине значительно повысился уровень воды в реках. Это явление регионально уже приводит к подтоплениям жилых домов. Поскольку вода еще не отступает, а дожди не прекращаются, украинцам следует знать, что делать во время наводнения.
Алгоритм действий, который спасет жизнь - читайте ниже в материале Styler.
Если вода прибывает постепенно, у вас будет время для подготовки, поиска информации и собрать все необходимые вещи:
При этом не пренебрегайте советами и указаниями по радио или телевидению.
В случае, когда наводнение произошло неожиданно, и вы не были готовы, поступайте следующим образом:
Если вы упали в воду, снимите с себя тяжелую одежду и обувь, найдите поблизости предметы, благодаря которым можно остаться на плаву.
Напомним, что в результате весеннего наводнения на Киевской ГЭС поднялся уровень воды в Днепре.
В Укргидрометцентре говорят, что в течение 13-14 апреля в Киеве и Вышгородском, Броварском, Бориспольском районах объявлен второй уровень опасности оранжевого цвета.
В Киеве уже наблюдают локальные подтопления
Уже сейчас частные подтопления можно наблюдать у берегов рек.
Следует отметить, что не во всех регионах Украины ситуация одинаковая. Если в Киев вода прибывает, то в Херсоне - наоборот. Уровень воды в Каховской ГЭС упал на 1,5 метра. Эксперты говорят, что это последствия пребывания там оккупантов.
Ранее мы рассказывали, какие районы столицы могут быть подтопленными.
Смотрите также, как в результате повышения уровня воды в Иванкове в Киевской области размыло дамбу.