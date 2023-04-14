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Как действовать во время наводнений: правила, спасающие жизнь

Что делать во время наводнения (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В последнее время в Украине значительно повысился уровень воды в реках. Это явление регионально уже приводит к подтоплениям жилых домов. Поскольку вода еще не отступает, а дожди не прекращаются, украинцам следует знать, что делать во время наводнения.

Алгоритм действий, который спасет жизнь - читайте ниже в материале Styler.

Что делать в случае наводнения или паводка

Если вода прибывает постепенно, у вас будет время для подготовки, поиска информации и собрать все необходимые вещи:

  • не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободен для связи с вами
  • сохраняйте спокойствие
  • окажите помощь инвалидам, детям и старикам
  • узнайте в местных органах государственной власти и местного самоуправления место сбора жителей для эвакуации
  • подготовьте документы, одежду, необходимые вещи, запас продуктов на несколько дней, медикаменты. Документы храните в водонепроницаемом пакете
  • отключите все электроприборы от электросети, выключите газ
  • перенесите более ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на верхние полки

При этом не пренебрегайте советами и указаниями по радио или телевидению.

Если вода пришла внезапно

В случае, когда наводнение произошло неожиданно, и вы не были готовы, поступайте следующим образом:

  • сохраняйте покой, избегайте паники
  • соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и другие необходимые вещи
  • окажите помощь детям, инвалидам и пожилым людям
  • выключите электро- и газоснабжение, потушите огонь в грубах. Закройте окна и двери, если есть время - закройте окна и двери первого этажа досками или щитами.
  • поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный - займите верхние помещения.
  • до прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других повышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они могли быстро вас найти
  • проверьте нет ли вблизи пострадавших
  • не переполняйте катера, лодки, плоты и т.п.

Если вы упали в воду, снимите с себя тяжелую одежду и обувь, найдите поблизости предметы, благодаря которым можно остаться на плаву.

Что произошло с реками в Украине

Напомним, что в результате весеннего наводнения на Киевской ГЭС поднялся уровень воды в Днепре.

В Укргидрометцентре говорят, что в течение 13-14 апреля в Киеве и Вышгородском, Броварском, Бориспольском районах объявлен второй уровень опасности оранжевого цвета.

В Киеве уже наблюдают локальные подтопления

Уже сейчас частные подтопления можно наблюдать у берегов рек.

Следует отметить, что не во всех регионах Украины ситуация одинаковая. Если в Киев вода прибывает, то в Херсоне - наоборот. Уровень воды в Каховской ГЭС упал на 1,5 метра. Эксперты говорят, что это последствия пребывания там оккупантов.

Ранее мы рассказывали, какие районы столицы могут быть подтопленными.

Смотрите также, как в результате повышения уровня воды в Иванкове в Киевской области размыло дамбу.

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