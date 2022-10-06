Як часто потрібно пилососити в будинку: відповідь вас здивує

Багато хто задається, питання, як часто потрібно пилососити в будинку, що було справді чисто.

Зокрема, місця з інтенсивним рухом людей варто пилососити щодня, а всю поверхню - двічі на тиждень. У кімнатах, які мало чи взагалі не використовуються, пилососьте кожні 15 днів.

Важливо не поспішати та прибирати все ефективно. Активно пилососивши в різних напрямках, ви обов’язково всмоктуєте бруд і волосся.

Килими здатні накопичувати багато пилу, бруду, шерсті чи волосся. Саме тому їх потрібно пилососити мінімум двічі в тиждень.

Якщо ви не живете в лісовій місцевості або у вас не маєте домашніх тварин, то вам потрібно пилососити тверду підлогу лише раз на тиждень.

Тим не менш, пил та інші алергени через свою мікроскопічну природу можуть проникати та осідати в щілинах між дошками підлоги.

Як пилососити, коли є домашні тварини

Коти та собаки можуть линяти та залишати шерсть по всьому будинку. Крім того, тварини приносять до будинку багато мікробів.

Якщо у квартирі разом з вами проживають тварини, пилососити в ідеалі потрібно щоденно. Так ви збережете здоров'я не лише собі, а й своїм домашнім улюбленцям, які здебільшого більшість свого часу проводять саме на підлозі.

Якщо у вас немає багато часу, то зосередьтеся лише на кімнатах, де ваші улюбленці ходять, їдять, грають і сплять.