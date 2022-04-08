Необходимые моющие средства своими руками: удалят быстро любое загрязнение

В обычной жизни мы привыкли использовать много вещей, которые создают удобность в быту. Однако в условиях войны такие вещи могут быть временно недоступны. И такими вещами являются специальные средства для уборки и чистки.

Можно использовать натуральные компоненты, которые помогут справиться с любыми загрязнениями. Рецепты таких средств – читайте ниже.

Для создания таких средств вам нужны будут белая глина, сода, горчичный порошок, уксус и различные добавки из домашней аптечки.

Белую глину можно использовать для мытья рук. Она не приносит вреда и после ее использования все полезные бактерии остаются на коже. Если глина слишком сушит кожу, то ее можно смешать с растительным маслом.

Как сделать жидкость для мытья посуды:

Вода - 0,5 л

Хозяйственное мыло – 1/8 куска

Жидкий глицерин – 5 ч. л.

Спиртовая настойка календулы – 1 ст. л.

Спирт медицинский – 4 ст. л.

Бутылочка с дозатором

Хозяйственное мыло измельчить, стружку вместе с водой растворить на паровой бане до однородного состояния и добавить другие ингредиенты. Раствор держать в бутылочке.

Паста с мылом

Горячая вода – 1 стакан

Хозяйственное мыло – 1 шт.

Пищевая сода – 6 ст. л.

Емкость для хранения (пластиковый контейнер)

Мыло измельчить, залить горячей водой, дать настояться. Когда масса станет однородной – добавить соду, взбить венчиком или миксером и хранить в контейнере.

Пищевая сода отлично справляется с любыми загрязнениями. Ее можно растворить в воде и по необходимости замачивать в этом растворе посуду. Можно насыпать на губку для мытья посуды и тереть самые загрязненные места. После обработки содой посуду нужно тщательно прополоскать и насухо вытереть.

Сода отлично справляется с жиром, но вот использовать для посуды с антипригарным покрытием ее нельзя.

Похожие свойства есть и у горчичного порошка. Его можно разбавлять в воде и замочить в этом растворе грязную посуду. А можно насыпать на губку и мыть посуду порошком. Этот порошок отлично уберет жир и придаст посуде кристальный блеск.

Уксус – еще один помощник в борьбе за чистоту на вашей кухне. Для ежедневного мытья посуды его не используют. Но вот для очистки стеклянной посуды – уксус просто незаменим. Еще он помогает справиться с налетом.

Возьмите 1 л теплой воды, налейте в нее от 3 ст. л. до 200 мл уксуса. Если вам нужен блеск – дайте немного уксуса, если для дезинфекции – лейте больше.

Еще несколько советов по чистоте посуды:

Потемневшие приборы хорошо осветляет вода, в которой варился картофель. В ней нужно замочить ложки и вилки на 6-8 минут, а потом хорошо прополоскать и протереть.

Если под руками нет ершика, то почистить бутылку с узким горлышком можно яичной скорлупой с водой. Нужно потрясти, а потом слить воду.

Стеклянный графин, у которого дно побелело от налета, можно вычистить уксусной эссенцией (70%). Добавьте 1 ч. л. в воду и залейте в загрязненные места. Через несколько минут загрязнение нужно смыть и тщательно промыть водой.

Если в эмалированной кастрюле что-то пригорело, то насыпьте 3-5 ст. л. соды и налейте горячей воды чуть выше пригоревшего места. Доведите воду до кипения и оставьте до охлаждения. Потом хорошо промойте водой.

Пригоревшую сковороду поможет очистить уксус. Налейте 200 мл уксуса и добавьте воду, чтобы она покрывала пригоревшее место. Прокипятите 5-10 минут, а потом промойте сковороду водой с любым моющим средством.