Эти места на кухне часто пропускают при уборках: накапливают жир и грязь

На кухнях обычно рабочую поверхность протирают и вычищают чаще всего, при этом от внимания нередко ускользают другие места, собирающие пыль и грязь, а следовательно создавая угрозу попадания на продукты и в наши блюда. Эксперт по чистоте перечислил такие "слепые зоны" на кухнях, которые также требуют регулярной уборки.

Среди самых распространенных мест на кухнях, о которых обычно забывают при уборках и марафетах, называют верх полок и шкафчиков.

"Пыль и жир от приготовления пищи накапливаются в этих местах и ​​часто могут вызывать плохой запах, поэтому несколько раз в год эта задача является обязательной", - отмечает британский специалист по чистоте Линси Кромби.

Она рекомендует использовать для удаления загрязнений теплую мыльную воду с каплей белого уксуса, и салфетки из микрофибры, которые идеально подходят для этой задачи, так как легко удаляют жир, грязь и пыль благодаря глубокой моющей способности микроволокна.

Еще одна "локация" на кухне, о которой часто забывают - это духовка, в частности внутренняя часть, где может собираться достаточно жира и грязи от приготовления пищи, застывшие подтеки после пригорания.

Тут при очистке лучше использовать мочалку, чтобы не поцарапать поверхности, и при этом проникать даже в труднодоступные места.

Другие "скрытые" области на кухнях, обращает внимание эксперт, являются места в шкафах, под мебелью, плинтусы, стены и потолок, где также собирается пыль с паутинами, прочий ненужный сор.