Как часто нужно пылесосить в доме: ответ вас удивит

Многие задаются вопросом, как часто нужно пылесосить в доме, что было действительно чисто.

В частности, места с интенсивным движением людей следует пылесосить ежедневно, а всю поверхность - дважды в неделю. В комнатах, которые мало или вообще не используются, пылесосьте каждые 15 дней.

Важно не торопиться и убирать все эффективно. Активно пылесосив по разным направлениям, вы обязательно впитаете грязь и волосы.

Ковры способны накапливать много пыли, грязи, шерсти или волос. Именно поэтому их нужно пылесосить минимум дважды в неделю.

Если вы не живете в лесной местности или у вас нет домашних животных, то вам нужно пылесосить твердый пол только раз в неделю.

Тем не менее, пыль и другие аллергены через свою микроскопическую природу могут проникать и оседать в щелях между половыми досками.

Как пылесосить, когда есть домашние животные

Кошки и собаки могут линять и оставлять шерсть по всему дому. Кроме того, животные приносят в дом много микробов.

Если в квартире вместе с вами живут животные, пылесосить в идеале нужно ежедневно. Так вы сохраните здоровье не только себе, но и своим домашним питомцам, которые в большинстве своем время проводят именно на полу.

Если у вас нет много времени, сосредоточьтесь только на комнатах, где ваши любимцы ходят, едят, играют и спят.