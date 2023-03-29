Як часто потрібно перезавантажувати комп'ютер і навіщо це робити

Робота операційної системи комп'ютера може погіршуватись при тривалому використанні пристрою. На це впливає ряд факторів, наприклад, які додатки використовувались чи як довго працювали на ПК. Виправити деякі порушення може перезавантаження.

Про те, як часто потрібно перезавантажувати ПК і які проблеми це вирішує, розповідаємо у матеріалі нижче .

Як часто треба перезавантажувати комп'ютер

Під час перезавантаження операційна система повністю вимикається і знову запускається. Це корисно для стабільності роботи системи. Цю процедуру радять проводити після встановлення нового програмного забезпечення, оновлення системи, при тривалій роботі пристрою, використанні графічних редакторів, ігор та інших додатків

Частота перезавантажень залежить від самого комп’ютера та від операційної системи. Більшість фахівців з інформаційних технологій рекомендують робити перезапуск хоча б раз на 2-3 дні, якщо використовуєте Windows.

Комп’ютери з MacOS стабільніші. Перезапускати пристрій варто хіба за умови оновлення операційної системи або її установки.

При цьому експерти наголошують, що важливо не просто вимкнути/увімкнути пристрій, потрібно саме вибрати опцію "перезавантажити".

Можна скористатися комбінацією клавіш Ctrl + Alt + Del, щоб відкрити потрібне діалогове вікно у всіх версіях Windows.

Які проблеми вирішує перезавантаження