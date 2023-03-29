Как часто нужно перезагружать компьютер и зачем это делать
При длительном использовании компьютера может ухудшиться работа операционной системы устройства. На это влияет ряд факторов, например, какие приложения использовались или как долго работали на ПК. Исправить некоторые нарушение может перезагрузка.
О том, как часто нужно перезагружать компьютер и какие проблемы это решает, рассказываем в материале ниже.
Как часто нужно перезагружать компьютер
При перезагрузке операционная система полностью выключается и снова запускается. Это полезно для стабильности работы системы. Эту процедуру советуют проводить после установки нового программного обеспечения, обновления системы, при длительной работе устройства, использовании графических редакторов, игр и других приложений
Частота перезагрузок зависит от компьютера и операционной системы. Большинство специалистов по информационным технологиям рекомендуют производить перезапуск хотя бы раз в 2-3 дня, если используете Windows.
Компьютеры с MacOS более стабильны. Перезапускать устройство следует разве что при обновлении операционной системы или ее установке.
При этом эксперты отмечают, что важно не просто выключить/включить устройство, нужно выбрать опцию "перезагрузить".
Можно воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+Alt+Del, чтобы открыть нужное диалоговое окно во всех версиях Windows.
Какие проблемы решает перезагрузка
- Очищается память. Перезагрузка компьютера помогает освободить память устройства после длительного использования. Такое простое действие значительно ускорит работу системы.
- Активация изменений. После обновления программного обеспечения необходимо перезагрузить компьютер, чтобы изменения активировались.
- Восстановление нормальной работы системы. После длительной работы на компьютере возможно замедление процессов или некорректная работа. Перезагрузка способна вернуть нормальную работу ПК.
- Исправление ошибок. Перезагрузка ПК может исправить некоторые ошибки, возникшие при использовании устройства.
- Безопасность. Перезагрузка устройства поможет устранить некоторые недочеты, которые могут возникать при длительной работе ПК.
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