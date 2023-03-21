Споживають багато електроенергії: які прилади не можна залишати ввімкненими надовго

Багато електроприладів незалежно від того, використовуються вони чи ні, постійно підключені до мережі. Така звичка може призвести до серйозного збільшення рахунків за електроенергію.

Зарадні пристрої

Часто зарядки до телефонів не вимикають з розеток і вони все одно продовжують поглинати енергію. Під час заряджання мобільного телефону кабель споживає в середньому від 2 до 3 Вт, але коли він відключений від телефону, то споживає близько 0,26 Вт.

До того ж, якщо не вимикати зарядку з розетки, то вона може сильно нагрітись та пошкодитись.

Чому погано залишати пристрої в режимі очікування

Багато хто залишає в режимі очікування такі пристрої як телевізор та мікрохвильову піч. Наприклад, увімкнений телевізор може споживати 186 В і 3,06 В, якщо він вимкнений, але все ще підключений до мережі.

Також коли комп'ютер увімкнено і ним користуються, то, він споживає в середньому 74 В. У вимкненому стані, але все ще підключеному до струму, споживання може становити близько 2,84 В.

У найспекотніші літні місяці кондиціонер стає найкращим другом. Але більшість людей забувають відключити його від мережі, коли приходить зима. Тим самим збільшуючи рахунки за електроенергію.

Чи слід вимикати з розетки пральну машину

У повсякденному житті, коли ви регулярно використовуєте пральну машину чи посудомийну, відключати від мережі такі прилади не варто.

Однак, якщо ви їдете у відпустку, то краще вимкнути їх, оскільки вони не використовуватимуться кілька днів та будуть лише споживати енергію.